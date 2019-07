Obrambni minister Šojgu (desno) je jedrski pogon podmornice priznal v poročilu, ki ga je predal predsedniku Putinu. Foto: Reuters

Na podmornici je zagorelo, ko je plula v ruskih ozemeljskih vodah na skrajnem severu države.

Ruski mediji so že od torka poročali, da naj bi šlo za skrivno mini podmornico na jedrski pogon, medtem ko so oblasti sporočale, da je to znanstvenoraziskovalno podvodno plovilo.

Obrambni minister je danes v poročilu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu navedel, da je posadka sprejela ukrepe za zaščito jedrskega rektorja, podmornico pa je mogoče popraviti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ugotovili smo glavni razlog za nesrečo, to je požar v predelu z akumulatorji, ki se je nato razširil," je v poročilu Putinu zapisal Šojgu, potem ko je obiskal arktično pristanišče Severomorsk, kjer je trenutno plovilo zasidrano.

Šojgu je še poudaril, da je jedrski reaktor na tej podmornici popolnoma izoliran in v tem prostoru tudi ni bilo posadke. Ker je posadka sprejela vse ukrepe za njegovo zaščito, reaktor po njegovih besedah še vedno deluje tako, kot mora.

Časnik Komersant je v sredo poročal, da preiskovalci sumijo, da je požar izbruhnil zaradi silovitega kratkega stika. Ruski mediji ugibajo tudi, da gre pri podmornici za ladjo z imenom Lošarik, kar je sicer tudi neuradno ime za projekt visoke tajnosti, ki ga izvaja direktorat za globokomorske raziskave.

Moskva je v sredo sporočila, da podrobnosti o nesreči ne bodo objavili, saj gre za državno skrivnost. Tako še vedno ni znano ime podmornice, prav tako kot ne bo javnosti predstavljena večina informacij v povezavi z nesrečo.