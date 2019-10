Foto: Reuters

Aretacije so izvedli v 38 državah, med drugim v ZDA, Združenem kraljestvu, v Južni Koreji, Nemčiji, Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih, na Češkem, Irskem, v Kanadi, Španiji, Braziliji in Avstraliji.

Pristojne oblasti so v 38 državah aretirale 337 ljudi, je sporočila britanska nacionalna agencija za boj proti kriminalu (NCA).

Na strani več kot 250.000 videoposnetkov

Spletno stran so blokirali marca 2018, na njej pa je bilo več kot 250.000 videoposnetkov, ki so jih uporabniki po vsem svetu prenesli več kot milijonkrat.

Ameriško pravosodno ministrstvo je v ZDA, Združenem kraljestvu in Španiji odkrilo najmanj 23 mladoletnih žrtev, ki so jih zlorabljali uporabniki omenjene strani na temnem spletu.

Objavljali videoposnetke posilstev otrok

V Združenem kraljestvu je bilo po letu 2017, ko so izvedli prve aretacije, že obsojenih sedem moških, eden od njih je obsojen na 22 let zapora zaradi posilstva petletnega dečka in videoposnetka, objavljenega na omenjeni spletni strani, v katerem je spolno zlorabljal triletno deklico.

Spletna stran služila z bitcoini

Welcome to Video je ena prvih spletnih strani, ki je služila z otroško pornografijo z uporabo bitcoina, kar uporabnikom omogoča, da med finančno transakcijo skrijejo svojo identiteto.

Omenjena stran je delovala na tako imenovanem temnem spletu, do katerega je mogoče dostopati le s posebno programsko opremo in se pogosto uporablja za promet z različnimi nezakonitimi vsebinami in izdelki.