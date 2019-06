Aretirala so administratorje in uporabnike spletnih strani. Foto: Reuters

V operaciji "zlomljeno srce", ki je potekala aprila in maja, so aretirali ljudi, ki so na spletu širili otroško pornografijo, ter tudi uporabnike.

Aretirali so tudi več ljudi, vpletenih v otroško prostitucijo, in pedofile, ki so potovali po ZDA in v tujino ter spolno zlorabljali otroke. Pravosodno ministrstvo je identificiralo 308 pedofilov, ki so zlorabljali otroke, in 357 otroških žrtev.

"Spolna zloraba otrok je odurna in s pomočjo našega programa o spletnem kriminalu proti otrokom bomo spolne kriminalce kaznovali tako ostro, kot nam dopušča zakon," je sporočil pravosodni minister ZDA William Barr.