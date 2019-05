Preiskava poteka tako v Avstriji kot na Madžarskem. Foto: Reuters

Avstrijska policija je v primeru ovadila 40 ljudi.

Na Slovenska državljana so preiskovalci naleteli med preiskavo 37-letnega Nemca, ki naj bi od osumljencev prejel mamila. Gre za 55-letnico, ki je bila aprila nepravnomočno obsojena razpečevanja mamil, in 61-letnika, ki je trenutno v preiskovalnem priporu v Innsbrucku, so danes sporočile pristojne oblasti.

Moški je osumljen, da je 14 ljudem posredoval skupaj 7,6 kilograma marihuane, in je trenutno v preiskovalnem priporu v Innsbrucku. Žensko pa so že aprila nepravnomočno obsodili zaradi razpečevanja droge.

V povezavi s tem primerom so izvedli številne hišne preiskave, v okviru katerih so zasegli manjše količine drog, denar in osebni avtomobil. Vse skupaj so ovadili 40 oseb.