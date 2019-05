Prvo zasedanje nove zasedbe španskega parlamenta. Foto: EPA

Socialisti Pedra Sancheza niso osvojili večine v 350-članskem parlamentu, saj imajo 123 sedežev. Sledi konservativna Ljudska stranka (PP) s 66 sedeži, skrajno desna stranka Vox pa je osvojila 24 sedežev v 350-članskem parlamentu.

Socialisti za večino potrebujejo 42 glasov Podemosa in še dodatnih 11 glasov baskovskih nacionalistov ali katalonskih separatistov, poroča BBC.

Katalonca nova predsednika obeh domov španskega parlamenta

Meritxell Batet je prisegla kot predsednica spodnjega doma parlamenta. Foto: EPA

Zgornji dom oziroma senat je za svojega predsednika že potrdil katalonskega filozofa Manuela Cruza. Premier Sanchez je člana svojih socialistov predlagal, potem ko so zagovorniki katalonske neodvisnosti v katalonskem parlamentu preprečili imenovanje drugega katalonskega socialista Miquela Icete. Cruz za imenovanje ni potreboval potrditve v katalonskem parlamentu, saj je bil izvoljen za senatorja.

Tudi spodnji dom je za svojo predsednico izvolil katalonsko političarko iz vrst socialistov Meritxell Batet, ki je bila ministrica za regionalne zadeve v odhajajoči Sanchezovi vladi, na spletni strani navaja katalonska tiskovna agencija Catalan News.

Obtoženi Katalonci po seji nazaj v pripor

Na seji so prvič v zgodovini parlamenta prisotni priprti politiki, ki jim je vrhovno sodišče dovolilo izredno udeležbo na ustanovni seji, poroča BBC. Katalonci Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull in Josep Rull so bili 28. aprila izvoljeni za poslance spodnjega doma španskega parlamenta. Raül Romeva je član nove sestave senata.

Tako kot drugi člani novega parlamenta bodo prisegli pri španski ustavi, ki naj bi jo glede na obtožnice kršili pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017. Po seji bodo katalonske politike policisti pospremili nazaj v pripor.

Vodstvi obeh domov bosta odločali o suspenzu

Jordi Sanchez v parlamentu. Foto: EPA

Ni še jasno, ali se bodo lahko priprti poslanci udeleževali parlamentarnih zasedanj. Njihov prevzem poslanskih mandatov bi lahko znova okrepil strasti tako na strani tistih, ki sprejemajo neodvisnost Katalonije, kot tistih, ki je ne. V konservativni Ljudski stranki in desnosredinski stranki Ciudadanos so zatrdili, da jim bodo skušali preprečiti, da bi zasedli sedeže v parlamentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vodstvi spodnjega in zgornjega doma parlamenta bosta odločali o suspenzu peterice.

Provokacija voditelja skrajne desnice

V parlament se je prvič po padcu Francove diktature leta 1975 prebila tudi skrajno desna stranka. Stranka Vox ostro nasprotuje katalonskim težnjam po neodvisnosti. Po poročanju časopisa El Pais je voditelj Santiago Abascal na ustanovni seji poskrbel za provokacijo, ko je namerno sedel na sedež, tradicionalno namenjen tiskovnemu predstavniku socialistov.