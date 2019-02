Incident se je zgodil pred shodi proti antisemitizmu. Decembra je bilo podobno oskrunjenih skoraj 40 grobov in spomenik žrtvam holokavsta na drugem judovskem pokopališču blizu Strasbourga. Foto: Reuters

Storilci so grobove oskrunili v noči s ponedeljka na torek, so sporočili predstavniki lokalnih oblasti na območju blizu meje z Nemčijo. Na grobovih so vidni nacistični simboli, na enem pa je tudi napis Elsassisches Schwarzen Wolfe oziroma Črni alzaški volkovi. Gre za separatistično skupino iz sedemdesetih let, povezano z neonacisti, poroča francoski portal France24.

Kot poroča BBC, si je pokopališče že prišel ogledat francoski predsednik Emmanuel Macron, preden se je odpravil v pariški spominski center, posvečen holokavstu. "Pomembno je, da sem danes tukaj z vami," je tamkajšnjim vodjem in pripadnikom judovske skupnosti dejal Macron.

V Franciji sicer zaznavajo porast antisemitizma. Notranji minister Christophe Castaner je opozoril, da se antisemitizem "širi kot strup" po državi. Prejšnji konec tedna so tako poročali o nizu protijudovskih incidentov v središču.

Med drugim je bil žaljivk od nekaterih protestnikov iz vrst t. i. rumenih jopičev deležen filozof Alain Finkielkraut, ki ga je zaščitila policija.

Uradni podatki kažejo, da je bilo lani v Franciji 74 odstotkov več protijudovskih napadov. Judovske skupine so opozarjale tudi na antisemitizem ter sovraštvo do drugih manjšin, ki jih širi skrajna desnica po Evropi, ki je v porastu. V Franciji sicer živi najštevilčnejša judovska skupnost v Evropi.

Izraelski minister za priseljevanje Joav Galant je po zadnjem vandalizmu francoske Jude pozval, naj se vrnejo "domov" v Izrael. "Močno obsojam antisemitizem v Franciji in pozivam vse Jude, pridite domov, priselite se v Izrael," je dejal. Po podatkih izraelskega ministrstva se je lani iz Francije v Izrael preselilo 2.679 Judov.

Podatki iz Nemčije, objavljeni prejšnji teden, medtem kažejo, da se je število protijudovskih prekrškov lani povečalo za 10 odstotkov, število fizičnih napadov pa za 60 odstotkov. Kot poroča BBC, se napadi pripisujejo skrajni desnici in islamistom.