4. avgusta je Bravery z opazovalne ploščadi galerije moderne umetnosti Tate Modern v desetem nadstropju porinil šestletnega dečka. Foto: EPA

Jonty Bravery, ki je bil v času dogodka star 17 let, je priznal krivdo za naklepni umor, so sporočile pristojne britanske oblasti. Žrtev, ki je bila s starši na obisku v Veliki Britaniji, je padala pet nadstropij in so jo našli na strehi v petem nadstropju. Šestletnik je bil na opazovalni ploščadi v 10. nadstropju s svojo družino, očividci pa so slišali njegovo mamo kričati "moj sin, to je moj sin", ko je padal v globino. K sreči padec ni bil usoden, je pa imel možganske krvavitve in več hudih zlomov, zaradi česar bo okrevanje dolgotrajno.

Braveryja so aretirali takoj po incidentu, policistom pa je že takrat priznal, da je želel poškodovati nekoga v muzeju, njegov cilj pa je priti v poročila. Njegovo ime se je v javnosti pojavilo oktobra, ko je postal polnoleten.

"Ta grozljiv dogodek v galeriji Tate Modern 4. avgusta letos je za vedno spremenil življenje mlade žrtve in njegove družine," je dejala tožilka Emma Jones in dejala, da je šlo za izjemno srečo, da je deček preživel padec.

Braveryju, ki ima motnjo avtističnega spektra, obsesivno kompulzivno motnjo in najverjetneje tudi osebnostno motnjo, bodo kazen izrekli 17. februarja. Kot poroča BBC, je že od sredine oktobra v bolnišnici Broadmoor.

Starši dečka so povedali, da še vedno potrebuje intenzivno rehabilitacijo in da ima še vedno veliko težav, ki omejujejo njegove fizične in kognitivne sposobnosti. "Pred štirimi meseci se je za nas življenje ustavilo. Ne vemo, kdaj, če sploh, se bomo lahko vrnili v službo ali dom, ki ni prilagojen za invalidski voziček," so še dejali.