Protestniki so popolnoma zapolnili vseh 700 metrov dolžine Vaclavskega trga. Foto: EPA

"Nikoli ne bom odstopil. Zapomnite si vsi; nikoli," je premier Babiš pred pol leta samozavestno odgovorjal na očitke o finančni goljufiji.

V torek ga je na Vaclavskem trgu po podatkih organizatorjev pričakalo 120.000 ljudi. Če številka drži, gre za največji protest po žametni revoluciji, vsekakor pa za enega največjih odtlej.

Plno, dámy a pánové. Václavské náměstí je zcela zaplněné při protestech proti Babišovi. Sto dvacet tisíc? Možná víc.@milionchvilek @Aktualnecz pic.twitter.com/8da1WimVH0 — Jakub Plíhal (@jakub_plihal) June 4, 2019

"Ne bomo se pretvarjali, da je normalno, da naš premier ostane. V takšnem konfliktu interesov njegove osebne težave škodijo vsej državi," je protestnike nagovoril glavni vodja gibanja Milijon trenutkov za demokracijo (Milion chvilek pro demokracii) Mikulaš Minar.

"Ustvarili smo pritisk. Zbudili smo tudi družbo. Državljani so bolj aktivni, bolj jim je mar, kar je najpomembnejši cilj," je za MMC še pred protesti dejal Benjamin Roll, eden voditeljev gibanja, ki organizira proteste.

"In da, okoli premierja je več škandalov, prej ali slej bo moral končati," je sogovornik še pred zgodovinskim protestom dejal, da so 64-letnemu Babišu šteti dnevi na čelu države.

Bruselj zahteva denar nazaj

Evropska komisija je v petek Češki poslala predhodno poročilo, da je Babiš v konfliktu interesov. Drugi najbogatejši Čeh je vse delnice svojega holdinga Agrofert ‒ ki združuje skoraj 250 podjetij – leta 2017 sicer razdelil v dva skrbniška sklada, a ostal edini upravičenec.

Bruselj je že ustavil izplačilo evropskih sredstev vsem Babiševim podjetjem. V predhodnem poročilu so tudi zapisali, da bodo od Češke republike zahtevali povračilo 17,4 milijona evrov dodeljenih evropskih sredstev, poročanje čeških medijev povzema France24.

Babiš se je odzval, da je bruseljsko poročilo napad proti državi. V parlamentu je zatrdil, da Češka Evropski uniji ne bo vrnila ničesar.

Množica je vzklikala: "Imamo dovolj!", "Babiš odstopi!" in "Nočemo Babišstana!" Foto: Matěj Bízek

Povod za proteste imenovanje pravosodne ministrice

Protestniki so se zbrali šesti torek zapored. Prvi protesti so potekali kmalu za tem, ko je Babiš samovoljno razrešil pravosodnega ministra Jana Knežinka in na njegovo mesto imenoval Marie Benešovo – med letoma 2013 in 2014 že pravosodno ministrico.

Nepričakovano kadrovsko zamenjavo je Babiš opravil le dan po tem, ko je češka policija proti njemu predlagala obtožnico v primeru Štorkljino gnezdo, ki ga bremeni zlorabe dveh milijonov evrov evropskih sredstev za gradnjo počitniškega kompleksa približno na polovici poti med Prago in Českimi Budejovicami.

Češke in evropske zastave. Foto: Matěj Bízek

Prav Benešova je bila tudi ena izmed tistih redkih članov češkega parlamenta, ki je januarja lani glasovala proti odvzemu poslanske imunitete Babišu. Odvzem imunitete bi pomenil, da bi se proti "češkemu Trumpu" začel sodni postopek.

Sosledje dogodkov v češki javnosti ni ostalo neopaženo. "Zelo sumljivo je, da je premier napovedal zamenjavo ministrov le dan po tem, ko je policija pozvala k obtožnici proti njemu," opozarja Roll.

"Okoli ministrice so sumi povezav s skorumpiranimi politiki v okrožju Ústecký kraj. Sočasno je svetovalka predsednika Miloša Zemana. Naš predsednik želi vse več moči in že zdaj ima močan vpliv na Babiša. Bojimo se, da je Benešova še en košček v sestavljanki nevarnega sodelovanja Zemana in Babiša," sogovornik ocenjuje zamenjavo.

Besedna igra češkega humorja. Řepka je češka beseda za oljno repico, hkrati pa tudi priimek nedavno aretiranega nogometaša. "Řepka že sedi, Babiš še ne". Foto: Matěj Bízek

Zeman oživil Babiševo politično pot

Predsednik Zeman je tistega pestrega januarja lani Babišu omogočil novo priložnost. Sprva so poslanci njegovi vladi izglasovala nezaupnico. Dva dni zatem je več kot polovica čeških poslancev podprla odvzem imunitete in omogočila začetek sojenja.

Vendar je na prizorišče stopil Zeman, ki je moral vmes zmagati še na predsedniških volitvah, in Babišu kot "izbrancu ljudstva" znova podelil mandat za sestavo vlade.

Parlament je zavrnil možnost manjšinske vlade samo s člani stranke Ano, zato je Babiš sestavil šibko koalicijo s socialdemokrati in podporo zunajparlamentarnih komunistov – skupaj imajo 93 sedežev v 200-članskem parlamentu – ter junija v dobre pol leta še drugič prisegel kot češki premier. Tudi takrat so dogajanje spremljali protesti.

Število protestnikov narašča

Letošnji protesti so precej številčnejši. Na prvem shodu aprila se je v Pragi zbralo 10.000 ljudi, pred dvema tednoma pa že dobrih 50.000. Protesti z geslom "Tega imamo dovolj (Máme toho dost!)" so minili brez izgredov.

"Zelo pomembno je biti vljuden, kultiviran in dosledno nenasilen. Želimo ohraniti etos Vaclava Havla," je Roll spomnil na prvega češkega predsednika po žametni revoluciji.

Peticijo za Babišev odstop je podpisalo že slabih 370.000 ljudi. Za prihodnji torek so napovedani protesti zunaj Prage, za nedeljo pa novi protesti v prestolnici. Gibanje Milijon trenutkov za demokracijo je objavilo svoje zahteve, med katerimi so neodvisno pravosodje in odstop Benešove, vračilo evropskih subvencij, namenjenih Agrofertu ter Babišev odstop.

"Opozicija se ne meša v proteste, mediji poročajo objektivno"

Sogovornik zatrjuje, da ni strahu pred ugrabitvijo protestov s strani opozicije. "Premier razširja laži o tem – govori, da demonstracije organizira opozicija. Mi smo neodvisni in vodje opozicije to spoštujejo. Nekateri med njimi so nam izrazili podporo, to pa je tudi vse."

Prav tako ne dvomi v neodvisnost večine medijev pri poročanju o protestih. "Javni mediji kot češka televizija in radio poročajo objektivno in pogosto. Vendar je tukaj tudi velika medijska skupina MAFRA, ki pripada premierju Babišu. Njihovi časopisi nam seveda ne posvečajo toliko pozornosti. Dan po demonstracijah 21. maja sta časopisa Lidové noviny in Mladá fronta na naslovnice uvrstili zgodbe o hokeju."

Streli na Babiševem letalu

70 milijonov evropskih sredstev podjetjem Agroferta Economist je še pred izvolitvijo Babiša navedel, da je 14 podjetij pod okriljem Agroferta med leti 2012 in 2016 prejelo 1,4 milijarde čeških kron (70 milijonov evrov) evropskih sredstev, od česar so dober milijonov evrov omenjena podjetja donirala stranki ANO.

V zadnjih mesecih so protesti tudi v tujih medijih obudili zgodbe o Babiševih finančnih malverzacijah. Pozornost je sicer pred petimi dnevi za kratek čas preusmerila nenavadna zgodba o streljanju na letalu, ko naj bi eden izmed premierjevih varnostnikov po nesreči sprožil pištolo, medtem ko naj bi osebju po ustaljenem protokolu s pritiskanjem na sprožilec dokazoval, da je pištola prazna. A očitno ni bila.

Incident se je zgodil na letališču v Bruslju, od koder se je Babiš vračal na Češko. Prav iz Bruslja je skoraj sočasno priletelo tudi poročilo o njegovem konfliktu interesov.

Češki parlament prepove konflikt interesov, a ...

Leta 2017 je češki parlament sprejel zakon o konfliktu interesov, po katerem člani ministrskih kabinetov ne smejo biti lastniki medijev ali biti lastniki več kot četrtine podjetja, ki se poteguje za državna ali evropska sredstva. Babiš je bil takrat finančni minister.

3. februarja 2017 je Babiš tako vseh sto odstotkov delnic Agroferta razdelil v dva skrbniška sklada, ki sta bila ustvarjena le dva dni pred tem. Podatki slovaškega pravosodnega ministrstva so pokazali, da je ustanovitelj in edini upravičenec do skladov prav Babiš, navaja Transparency International Czech Republic, ki je oktobra 2018 naslovil pritožbo na Evropsko komisijo.

Politična zaveznika ‒ premier Babiš (levo) in predsednik Zeman. Foto: Reuters

Štorkljino gnezdo: prepis lastništva za evropski denar

Ob tem dogajanju se zdi afera Štorkljino gnezdo, ki je dvignila ogromno prahu in posredno sprožila proteste, le kot kaplja v morje. Agrofert je po prelomu tisočletja kupil dvorec Semtin in pripadajoče 70 hektarjev veliko posestvo, na katerem so obnovili oziroma postavili hotel, restavracijo, športne objekte, konjeniški center ter ekološki center za ohranjanje narave.

Davnega leta 2007 je posestvo pridobilo dva milijona evropskih sredstev za majhna podjetja, ker je Babiš posestvo prepisal na svoja otroka iz prvega zakona in brata takratne partnerke. Čez nekaj časa je lastništvo nad posestvom "zaradi finančnih težav" znova prevzel Agrofert.

Policija dvakrat predlagala obtožnico

Afera se je v zadnjih letih znašla v središču preiskave proti premierju. Policija je že leta 2017 prvič predlagala obtožnico proti premierju. Nepravilnosti je takrat potrdil tudi Evropski urad za boj proti goljufijam Olaf.

Lani se je dogajanje še dodatno zaostrilo, ko je Babišev sin Andrej, ki živi v Švici, razkril, da so ga očetovi sodelavci prisilno odpeljali na Krim, da bi tako preprečili njegovo pričanje proti očetu v korupcijski aferi. Babiš je v odzivu dejal, da je njegov sin, ki živi v Švici, psihično bolan in da je na Krim odpotoval prostovoljno.

Prodajalec gnojil, multimilijonar, premier

Češkega premierja kličejo tudi "češki Trump", k čemur pripomore tudi rdeča kapa. Napis: Močno češko. Foto: EPA

Babiš je svojih 3,3 milijarde evrov dobička začel ustvarjati kot prodajalec gnojil. Kot član agrokemične družbe Petrimex je konec osemdesetih živel in posloval tudi v Maroku. V tistem obdobju ga kot skrivnega sodelavca pod imenom Bureš navaja tudi češkoslovaška tajna policija StB, a je slovaško sodišče leta 2014 razsodilo, da Babiš ni vede sodeloval z agencijo, navaja Politico.

Po razpadu Čehoslovaške se je podjetnik slovaških korenin leta 1992 vrnil na Češko in v Pragi ustanovil podružnico slovaškega Petrimexa, iz katerega je ustvaril gospodarski imperij, holding Agrofert, ki združuje skoraj 250 podjetij s področja kmetijske industrije, prehrane, kemije, gradbeništva, logistike, gozdarstva, energetike in medijev v Evropski uniji in na Kitajskem.

Za vstop v politiko se je odločil leta 2011, ko je ustanovil gibanje ANO (kar pomeni 'da' po češko, uporablja pa se tudi kot kratica Gibanje nezadovoljnih državljanov). Na volitvah leta 2013 je stranka osvojila drugo mesto, Babiš je postal finančni minister. Leta 2014 je ANO zmagal na evropskih volitvah in uspeh ponovil letos. Leta 2017 je stranka osvojila državnozborske volitve, a imela velike težave pri sestavljanu koalicije.

Podpora med Čehi ni pretirani upadla

Babiš je glasove Čehov osvojil z obljubami boja proti korupciji in pokvarjenim politikom ‒ gesli "Voditi državo kot posel" in "Delamo trdo, nasprotno od politikov" sta očitno prepričala volivce. Pozneje je glasove pridobil tudi s protimigrantsko retoriko.

Babiševi kampanji je Čehe uspelo "prepričati, da živijo v skorumpirani, klientistični državi – in nato paradoksalno volijo ANO", je zapisal eden izmed komentatorjev knjige novinarja Tomáša Perglerja, v kateri je dokumentiral zgodovino Agroferta.

Kljub protestom, razkritju finančnega mešetarjenja in nezaupanju v parlamentu (zakon o konfliktu interesov, nezaupnica in dvakratno izglasovanje odvzema imunitete) pa Babiš med Čehi očitno še vedno uživa precej zaupanja. Podpora je s 32 odstotkov v aprilu sicer padla na 28 odstotkov v maju, a je Babiševa stranka še vedno v vodstvu. ANO je z 21-odstotno podporo zmagal tudi na evropskih volitvah in dobil šest sedežev v Evropskem parlamentu.