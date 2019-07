Nasprotniki desničarskega ekstremizma. Foto: EPA

Okoli 8.000 protestnikov se je zbralo na treh različnih demonstracijah, ki so bile vse napovedane proti načrtovanemu shodu neonacistov. Tega so skušali v preteklem tednu neuspešno preprečiti tudi z odločbo sodišča.

Neonacisti so načrtovali shod z okoli 500 udeleženci, a se je na koncu zbralo le okoli 120 skrajnežev. Potem ko so po spletu zakrožili pozivi k nasilju, so se policisti pripravili na večjo operacijo. Območje, kjer so se zbrali skrajneži, so skoraj popolnoma ogradili. Vseeno so se eni in drugi protestniki znašli na razdalji le nekaj metrov. Letele so steklenice, prišlo je do prerivanja s policisti, ki so aretirali 31 ljudi.

Kassel se je znašel v središču svetovne pozornosti po umoru vodje mestne uprave Walterja Lübckeja. 3. junija so ga našli mrtvega na terasi njegovega doma v kraju Wolfhagen blizu Kassla v nemški zvezni deželi Hessen. Z ročno pištolo je bil od blizu ustreljen v glavo. 65-letnik je bil član Krščansko-demokratske unije (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel in je podpiral prebežniško politiko kanclerke.

Skrajneži proti "nepošteni obravnavi" v medijih

Na shodu neonacistov so želeli opozoriti na nepravično obravnavo v medijih. Foto: Reuters

Glavni osumljenec za umor je v policijskem priporu od 16. junija. Simpatizer skrajne desnice je sprva priznal umor Lübckeja, nato pa priznanje umaknil, poroča Deutsche Welle.

Privrženci skrajno desne neonacistične stranke Die Rechte (desni oz. pravi), ki jo je leta 2012 ustanovil Christian Worch, so protestirali zaradi domnevno nepoštene obravnave in zlorabljanja umora za obtoževanje skrajne desnice brez dokazov.

Ministrica za pravosodje Christine Lambrecht iz vrst socialdemokratov je shod skrajnežev obsodila: "Odvratno in hinavsko je, da tisti, ki spodbujajo sovraštvo, hodijo skozi Kassel le nekaj tednov po tem nedoumljivem zločinu."

Ločen protest v Halleju

Protesti proti desničarskemu ekstremizmu so se odvili tudi v Halleju nedaleč od Leipziga v zvezni deželi Saška-Anhalt. Tam je bil namreč načrtovan shod skrajne skupine Gibanje identitete, ki pa ga na koncu ni bilo, saj so ga oblasti prepovedale iz varnostnih razlogov. Po nekaterih informacijah naj bi v Halle dopoldne prišlo okoli 250 pripadnikov gibanja.

Gibanje identitete ima v Halleju prostore, ki veljajo za njegovo nemško centralo. Pred temi prostori so bili tudi večinoma mirni protesti.

V znak nestrinjanja z gibanjem se je zbralo okoli 3.000 ljudi. V mestu so pripravili tudi dogodek s kulturnim programom in informacijskimi stojnicami, na katerem so sporočali, da so vse vrste ekstremizma nesprejemljive.