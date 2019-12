Nekdanji slovaški premier Fico obtožen spodbujanja sovraštva proti Romom

Fico stopil v bran poslancu, ki je zaradi sovražnega govora izgubil mandat

Bratislava - MMC RTV SLO, STA

Premierju Robertu Ficu grozi med enim in pet let zapora. Foto: EPA

Slovaška policija je vodjo vladajoče stranke Smer-SD in nekdanjega premierja Roberta Fica ovadila spodbujanja k rasnemu sovraštvu in podpore zločinom, za kar mu grozi do pet let zapora.