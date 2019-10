S posojilom bodo družbi pomagale zvezne oblasti in dežela Hessen – skupaj bodo prispevali 380 milijonov evrov.

Nemčija bo rešila letalsko družbo Condor s približno 4.900 zaposlenimi, ki ima sedež v Frankfurtu, na začetku tisočletja pa je njen lastnik postal britanski potovalni velikan Thomas Cook. A ta je pred kratkim končal v stečaju. Foto: EPA

Bruselj: Družba ne bo nepravično favorizirana

Po oceni Evropske komisije letalska družba zaradi premostitvenega posojila ne bo nepravično favorizirana. "Ukrep bo pripomogel k nadaljevanju transportnih povezav in odpravljanju motenj za potnike," so navedli v Bruslju.

Družba bo šestmesečno posojilo prejela pod strogimi pogoji, Condor pa bo moral na tedenski ravni dokazovati likvidnost. S posojilom naj bi letalskemu prevozniku omogočili tudi finančni manevrski prostor, da se loči od insolventne krovne družbe in zaživi na novo.

Težave nastale po stečaju Thomasa Cooka

Družba se je v težavah znašla, ko je njen lastnik, britanski potovalni velikan Thomas Cook, pred tremi tedni razglasil stečaj. Thomas Cook je v preteklih mesecih pripravil načrt sanacije, po katerem bi podjetje rešil kitajski investitor Fosun Tourism Group. Ta bi v dokapitalizaciji prispeval 450 milijonov funtov in s tem pridobil 75 odstotkov turističnega dela britanske skupine in 25 odstotkov njene letalske družbe. Še 450 milijonov funtov naj bi prispevali upniki in banke, ki bi pridobili preostale deleže omenjenih enot.

Vendar pa so banke podjetju postavile dodatni pogoj, in sicer 200 milijonov funtov rezerv za pokritje morebitnih dodatnih finančnih potreb v zimskem času. Podjetju pri zasebnih vlagateljih denarja ni uspelo zagotoviti.