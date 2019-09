Koncern Thomas Cook ima tudi 94 letal. Foto: Reuters

Podjetje Thomas Cook je sicer pripravilo načrt sanacije v višini 200 milijonov funtov (227 milijonov evrov). Rešil na bi ga kitajski investitor Fosun Tourism Group, ki bi v dokapitalizaciji prispeval 450 milijonov funtov in s tem pridobil 75 odstotkov turističnega dela britanske skupine in 25 odstotkov njene letalske družbe.

Še 450 milijonov funtov naj bi prispevali upniki in banke, ki bi pridobili preostale deleže omenjenih enot.

Dodaten pogoj bank

Vendar pa so banke podjetju postavile dodaten pogoj, in sicer 200 milijonov funtov rezerve za pokritje morebitnih dodatnih finančnih potreb v zimskem času. Podjetju pri zasebnih vlagateljih denarja ni uspelo najti, so za AFP povedali viri. Če se ne bo vmešala država, podjetju torej grozi bankrot.

Po navedbah časnika Times sicer vmešavanje vlade ni zelo verjetno, saj je pod vprašanjem dolgoročna vzdržnost poslovanja turističnega operaterja.

Se bodo potniki lahko vrnili domov?

Če bi podjetje propadlo, bi na tujem lahko ostalo ujetih do 150.000 britanskih dopustnikov. V organizaciji Thomas Cooka trenutno dopustuje okoli 600.000 ljudi. Na spletnem družbenem omrežju Twitter je podjetje danes zapisalo, da "deluje kot običajno".

178 let staro podjetje zaposluje več kot 22.000 ljudi

Ob ujetih potnikih pa pred bankrotom Thomas Cooka trepeta tudi več tisoč zaposlenih v 178 let starem podjetju. Po vsem svetu družba koncern zaposluje več kot 22.000 ljudi v 16 državah.

Pred dvema letoma je propad letalske družbe Monarch Airlines zahteval ukrepanje britanske vlade, ki je morala zagotoviti 60 milijonov funtov za najem letal, ki so pripeljala domov 110.000 potnikov. Vlada je takrat operacijo opisala kot "največjo repatriacijo v času miru" za Združeno kraljestvo.