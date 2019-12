Foto: EPA

Podatki, ki so jih zahtevali v socialistični Levi stranki in Zelenih, kažejo, da je vladno odobren izvoz orožja, vojaških vozil in bojnih ladij podrl prejšnji rekord iz leta 2015.

Nemški gospodarski minister Peter Altmaier je za skokovit porast v primerjavi z lanskim letom okrivil velik zaostanek, ki so ga povzročili večmesečni napori sestavljanja koalicije po nemških zveznih volitvah leta 2017.

Največji delež nemškega orožja je šel letos Madžarski, kjer je izvoz dosegel 1,77 milijarde evrov (ali skoraj četrtina). Skrajno desna nacionalistična vlada premierja Viktorja Orbana namreč trenutno močno nadgrajuje svoje vojaške zmogljivosti. Sledijo Egipt z 802 milijonoma evrov in ZDA s 483 milijoni.

Protest proti prodaji orožja za vojno v Jemnu. Foto: EPA

Delež najspornejšega izvoza v t. i. države tretjega sveta, ki niso ne članice EU-ja ne Nata, je v primerjavi z lani padel z 52,9 odstotka na 44,2 odstotka. Je pa celotna prodaja zrasla za milijardo evrov in pet od prvih desetih izvoznih destinacij je bilo držav tretjega sveta, izpostavlja Deutsche Welle.

Orožje tudi v Jemen?

Najnovejši podatki vzbujajo skrb, da Nemčija še naprej izvaža orožje, ki ga uporablja koalicija pod vodstvom Savdske Arabije v Jemnu za boj proti hutijevskim upornikom.

Vlada v Berlinu je v sklopu koalicijskega dogovora iz leta 2018 privolila, da bo ustavila prodajo orožja v države, ki so vpletene v konflikt v Jemnu. Vlada je pozneje, po umoru savdskega novinarja Džamala Hašokdžija, v celoti prepovedala izvoz orožja v Savdsko Arabijo.

A savdsko koalicijo v Jemnu sestavljajo tudi Egipt in Združeni arabski emirati, ki pa kupujejo orožje od Nemčije.

Letos so bili ZAE deveti največji kupec nemškega orožja, čeprav je država avgusta napovedala, da bo umaknila svojo vojsko iz Jemna.

"Te zajetne številke kažejo, da celoten sistem nadzora nad izvozom preprosto ne deluje," je povedal poslanec Leve stranke Sevim Dagdelen.

Strokovnjakinja za orožje iz vrst Zelenih Katja Keul pa pravi, da številke kažejo, da kljub napovedi bolj omejene politike glede izvoza orožja prodaja tega še vedno raste. Keulova zato meni, da Nemčija potrebuje poseben zakon o nadzoru nad izvozom orožja.