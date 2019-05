Gostišče ob reki Ilz, nedaleč od Passaua, kjer so našli prve žrtve. Foto: AP

Stanovanje v Wittingenu je bilo v lasti 30-letne ženske, ki je bila ena od žrtev, najdenih v hotelski sobi na Bavarskem.

Drugi dve žrtvi v gostišču sta bila 53-letni moški in 33-letna ženska, ki so ju našli v postelji, z roko v roki. Trupli sta bili prebodeni z več puščicami.

V sobi ni bilo znakov spopada ali kakega četrtega udeleženca, so pa našli v njej dve oporoki, je sporočila policija.

Neki hotelski gost, ki je v njem bival v istem času kot trojica, je za lokalni časnik Passauer Neue Presse povedal, da je bila noč "popolnoma mirna".

V stanovanju v Wittingenu je policija našla še dve trupli. Foto: EPA

Na tleh sobe sta ležala dva samostrela, tretjega pa so našli v torbi, ki je pripadala trojici.

Državni tožilec Walter Feiler je na tiskovni konferenci povedal, da je bil moški ustreljen dvakrat v glavo in trikrat v predel prsnega koša, ženska ob njem pa je imela eno vbodno rano na glavi in še eno v prsih.

Tretja žrtev, 30-letna ženska, je ležala pred zakonsko posteljo, ustreljena v predel vrata. Šlo naj bi za sestro ene od žensk, ki so jih našli v stanovanju v Wittingenu. Druga žrtev v stanovanju pa naj bi bila sostanovalka in partnerica lastnice stanovanja.

Bild navaja, da forenzična preiskava kaže, da je 30-letna ženska v hotelski sobi najprej ustrelila par, nato pa sodila še sebi.

Žrtvi v Wittingenu je policija v sklopu preiskavo smrti na Bavarskem odkrila v ponedeljek, ni pa še jasno, kdaj točno naj bi ženski umrli. "Trupli smo našli, ker je eden od sosedov slišal za poročila iz Passaua in povedal policiji, da se v poštnem nabiralniku stanovanja nabira pošta, iz stanovanja pa prihaja čuden vonj," je razložil Feiler.

Ljubitelji lova?

Še vedno ostaja nejasno tudi razmerje med tremi žrtvami v hotelski sobi. Rezervirali so sobo z eno zakonsko posteljo in eno enojno za tri noči, brez zajtrka, v gostišče ob reki Ilz so se prijavili v petek, račun pa je vnaprej poravnala 30-letnica.

Lov s samostreli je v Nemčiji prepovedan. Foto: EPA

Lov s samostreli in loki je sicer v Nemčiji prepovedan.

Policija je zasegla bel poltovornjak, parkiran pred gostiščem, polepljen z nalepkami lovskega kluba. Vozilo je bilo registrirano v Westerwaldu v deželi Rhineland-Palatinate.

Na eni od nalepk so bile začetnice FMJ, kar naj bi se nanašalo na puščice za samostrel Full Metal Jacket, ki jih izdeluje ameriško podjetje z lovsko opremo Easton Hunting.

Očividci trojico opisujejo kot "čudno" - moški je imel dolgo belo brado, ženski pa sta bili oblečeni v črno. Ob prihodu v petek zvečer so ostalim gostom preprosto zaželeli "dober večer", nato pa so krenili v svojo sobo s steklenicami vode in kokakolo.

Sosed 30-letne ženske iz Wittingena pa jo je opisal kot "vedno malce čudno - vedno oblečeno v črno, malo gotsko".



Vseh pet žrtev je imelo stalno bivališče v Nemčiji.