Protestniki opozarjajo na škodljivost potrošništva in kapitalizma. Foto: Reuters

Več deset francoskih aktivistov je tako v znak proti okoljskim posledicam potrošništva zaprlo vhod v Amazonovo skladišče južno od središča Pariza. Protestniki so zaprli tudi vhod v nakupovalni center v poslovnem predelu La Defense.

Protestniki so pred skladiščem v Bretigny-sur-Orge oblikovali človeško verigo, se ulegli na bale sena in privlekli stare hladilnike in mikrovalovne pečice. S tem so tudi preprečili, da bi šli mimo tovornjaki s polno robe. "Ne Amazonu in njegovemu svetu," je pisalo na enem od napisov. Policija je protestnike razgnala.

V Amazonu so v odzivu dejali, da spoštujejo pravico do protesta, protestnikom pa očitajo, da širijo lažna prepričanja. Ob tem so dejali, da pravica do protesta ne pomeni organizacije nasilnih protestov na delovnem mestu drugih ljudi. "Protestniki in skupina Attac širijo lažna prepričanja, ki temeljijo na napačnih dejstvih in kažejo na Amazon zaradi političnih razlogov," so zapisali v izjavi.

Številni Nemci bodo danes izkoristili popuste. Foto: Reuters

Kot navaja Reuters, je do protesta prišlo tudi pred Amazonovim logističnim centrom blizu Lyona. Z videa, ki ga je objavila skupina Attac, ki si prizadeva za krepitev demokratične globalizacije, je razvidno, da so policisti razgnali protestnike.

V bližini središča Pariza, poslovno-trgovskem predelu La Defense je okoli 40 mladih protestnikov skušalo preprečiti vstop v enega večjih nakupovalnih centrov v tem predelu. "Delaj, troši in bodi tiho, to je sporočilo, ki ga dobiva naša mladina," so vzklikali protestniki. "Spreminjamo geslo črni petek v blokiraj petek, saj je simbol kapitalizma," je dejal Raphael, eden od protestnikov.

Protestniki v nakupovalnem centru v La Defensu. Foto: Reuters

V začetku tedna je okoljska ministrica Elisabeth Borne opozorila pred potrošniško norijo, povezano s črnim petkom. Nekateri francoski poslanci so že izrazili prepričanje, da bi morali črni petek v Franciji prepovedati. Namen protesta je obsoditi družbeno, okoljsko in finančno škodo, ki jo povzroča Amazon, je na Twitterju zapisala francoska evropska poslanka Manon Aubry. "Od ulic do parlamenta, nadaljujemo ta boj proti nekaznovanosti multinacionalk," je še zapisala.

V začetku tedna so francoski zakonodajalci sprejeli dopolnilo, ki prepoveduje zavajajoče promocije v času razprodaj, predvsem v povezavi s popusti na črni petek. Kot poroča Reuters, ni znano, kako bodo definirali, kateri oglasi so zavajajoč, niti kako bodo kršitve sankcionirane. V besedilu dopolnila je črni petek označen kot "mogočna operacija za glorificiranje potrošništva, uvoženega iz ZDA".

Tradicionalno znižanje dan po zahvalnem dnevu se je namreč iz ZDA v zadnjih letih razširilo tudi v številne druge države. Francoska podjetja so pritegnila ameriškemu zgledu in tudi sama na črni petek ponujajo velike popuste.

"Potrošništvo=okoljska kriza" – napis v središču Madrida. Foto: Reuters

Američani naj bi danes samo na spletu zapravili 7,5 milijarde dolarjev

V ZDA so potrošniki samo v prvih nekaj urah popustov, ki so jih mnogi trgovci začeli že v četrtek zvečer, na spletu zapravili več kot dve milijardi dolarjev. V zadnjih letih se je močno okrepilo spletno nakupovanje, medtem ko se fizično v trgovine odpravi veliko manj ljudi kot nekoč. V ZDA se je sicer sezona različnih popustov v zadnjih letih močno podaljšala: prvi se začnejo že po dnevu čarovnih konec oktobra, potem pa trajajo vse do božiča. Črni petek sicer že leta velja za največji nakupovalni dan v ZDA, čeprav se njegov pomen zmanjšuje ravno zaradi podaljšane sezone popustov. V nacionalnem združenju trgovcev sicer pričakujejo, da se bo do nedelje nakupov udeležilo več kot 165 milijonov ljudi. Adobe Analytics, ki spremlja transakcije od 80 od 100 največjih ameriških spletnih trgovcev, predvideva, da bodo Američani danes na spletu zapravili 7,5 milijarde dolarjev, kar je več kot petino več kot lani.