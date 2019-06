Marija Pejčinović Burić od junija 2018 zaseda položaj podpredsednice hrvaške vlade in zunanje ministrice. Foto: EPA

Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić bo na položaju 1. oktobra nasledila Norvežana Thorbjorna Jaglanda, ki je prvič v zgodovini te najstarejše panevropske organizacije za varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava na položaju dva petletna mandata.

Marija Pejčinović Burić je podpredsednica hrvaške vlade in zunanja ministrica od junija 2017. Pred tem je bila med drugim državna sekretarka na zunanjem ministrstvu ter med letoma 2008 in 2011 poslanka. Je članica vladne desnosredinske stranke HDZ. V prvem nagovoru po izvolitvi je dejala, da si bo prizadevala za mir in blaginjo evropskih državljanov.

Drugi kandidat, belgijski zunanji in obrambni minister Didier Reynders, je prejel 105 glasov. Reynders, ki je tudin namestnik belgijskega premierja je v belgijski vladi na različnih položajih že od leta 1999. Kandidata je Parlamentarni skupščini Sveta Evrope v izvolitev predlagal Odbor ministrov Sveta Evrope po zaslišanju prvotnih štirih kandidatov.