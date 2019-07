Ocean Viking bo v Sredozemsko morje prispel konec julija. Foto: Reuters

Ladja s skupno 31 člani posadke in osebja, ki pluje pod zastavo Norveške, je na poti proti Sredozemskemu morju, kamor naj bi prispela konec meseca.

"Nismo mogli križem rok gledati, kako ljudje umirajo v Sredozemskem morju," je odločitev za novo operacijo pojasnila vodja Zdravnikov brez meja v Italiji Claudia Lodesani.

Vodja Zdravnikov brez meja v Libiji in Sredozemskem morju Sam Turner je v sporočilu za javnost zapisal, da nas evropski politiki skušajo prepričati, da sta utopitev več sto ljudi ter trpljenje tisočih prebežnikov v Libiji upravičena cena za nadzor nad migracijami.

"Zatiskanje oči pred krizo v Libiji"

Ladja bo plula pod norveško zastavo. Foto: Reuters

"Medtem ko napovedujejo konec begunske krize v Evropi, si zavestno zatiskajo oči pred hudo humanitarno krizo v Libiji in Sredozemskem morju, ki jo njihova politika podaljšuje," je zapisal.

Organizacija Sos Mediterranee pa je sporočila, da se po tem, ko so skupaj z Zdravniki brez meja decembra lani končali operacije z ladjo Aquarius, preprosto morajo vrniti v Sredozemlje, ker ljudje še vedno bežijo iz Libije in se podajajo na eno najnevarnejših morskih poti na svetu, v Sredozemskem morju pa ni praktično nobenih zmogljivosti za njihovo reševanje. Dodali so, da je od začetka letošnjega leta pri poskusu prečkanja Sredozemskega morja umrlo že 426 ljudi.

Salvini: Pristanišča bodo ostala zaprta

Italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki že leto dni vztraja pri politiki zaprtih pristanišč za ladje z rešenimi prebežniki, se je odzval na novico: "Zdaj se odpravljajo že ladje s Severnega morja na pot, da bi podprle tihotapce ljudi v Sredozemlju. Preprosto noro! Italijanska pristanišča bodo ostala zaprta."

Ladja Aquarius je morala decembra lani zaradi pritiska več držav končati reševanja v Sredozemskem morju. Pred tem je na območju v treh letih rešila okoli 30.000 prebežnikov.