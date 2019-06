Privrženci Imamoglujove stranke nestrpno čakajo konec preštevanja glasov. Foto: Reuters

Zmaga kandidata Republikanske ljudske stranke (CHP) sicer še ni uradna, a po skoraj vseh preštetih glasovnicah naj bi prejel okoli 54 odstotkov glasov.

"Ne ena stranka ali skupina, na teh volitvah sta zmagala celoten Carigrad in Turčija," je Imamoglu sporočil po prvih delnih rezultatih.

"Gospod predsednik, pripravljen sem delati v harmoniji z vami. Pozivam vas na srečanje v najkrajšem možnem času," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP grenkega poraženca Erdogana povabil na sestanek.

Yildrim čestital Imamogluju, a še čaka na končne izide

Glavni protikandidat in nekdanji premier Binali Yildrim je Imamogluju že čestital za zmago in izrazil upanje, da bo dobro vodil mesto. "Volitve pomenijo demokracijo. Te volitve so še enkrat dokazale, da demokracija v Turčiji deluje brezhibno," je še dodal, a spomnil, da bodo končni izidi objavljeni šele kasneje.

Javnosti neznani Ekrem Imamoglu je vodil kampanjo s sloganom "vse bo v redu". Foto: EPA

Opazovalci ne poročajo o nepravilnostih

Opazovalka volitev iz Nemčije, poslanka iz vrst Zelenih Margit Stumpp, ki je opazovala tudi pretekle volitve v Turčiji, je povedala, da so volilni seznami pravilni in da niso slišali za neskladnosti na volišču.

Volišča so vrata odprla ob 7. uri po srednjeevropskem času, glasovanje pa je potekalo do 16. ure.

Erdogan nestrpno pričakuje izide. Foto: EPA

AKP izgublja vladavino po 25 letih

Na prvih volitvah 31. marca je Imamoglu slavil za pičlih 13.000 glasov. Vladajoča stranka AKP se je pritožila zaradi domnevnih nepravilnosti, volilna komisija pa je pritožbi ustregla in razveljavila volitve.

Za stranko AKP je bil volilni poraz hud udarec, saj je to najpomembnejše župansko mesto v državi izgubila po 25 letih vladavine.

Nekdanji carigrajski župan Erdogan je večkrat dejal, da kdor "osvoji Carigrad, osvoji Turčijo".

V finančni prestolnici Turčije živi okoli 16 milijonov ljudi oz. 20 odstotkov vsega turškega prebivalstva. Mesto ustvari tretjino bruto domačega proizvoda.