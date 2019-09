Canan Kaftancioglu je bila ključna v zmagi CHP-jevega kandidata Ekrema Imamogluja na junijskih županskih volitvah v Carigradu. Foto: Reuters

Kot poroča BBC, je bila 47-letna političarka obsojena predvsem zaradi nekaj let starih zapisov na družbenem omrežju Twitter. Tviti so se navezovali na protivladne proteste leta 2013 in Delavsko stranko Kurdistana, ki je v Turčiji označena kot teroristična organizacija.

V petek je bila obsojena na devet let, osem mesecev in 20 dni zapora, Canan Kaftancioglu pa se bo na odločitev sodišča pritožila. Kot pravi, so bile obtožbe proti njej politično motivirane. Sicer ji je grozilo 17 let zapora.

"V tej državi se sodne odločitve ne sprejemajo po zakonodaji, ampak se zakonodajo prikroji želenim kaznim," je bila po sojenju kritična obsojena političarka.

Canan Kaftancioglu je bila ključna v zmagi CHP-ja na carigrajskih lokalnih volitvah junija, ko je njena stranka premagala sicer vladajočo stranko AKP. Župan Carigrada, največjega mesta v Turčiji, je postal Ekrem Imamoglu, kar je bil velik udarec za predsednika države Recepa Tayyipa Erdogana, ki je pred volitvami dejal, da "kdor zmaga v Carigradu, zmaga v Turčiji".

Kmalu po izreku sodbe je Imamoglu dejal: "V tej državi ni pravice. V Turčiji sodniki, namesto da poslušajo svojo vest, gledajo proti (predsedniški) palači".

Tiskovni predstavnik CHP-ja in turški mediji so poročali, da političarke še niso aretirali.