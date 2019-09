Na konferenci se je zbralo več Orbanovih somišljenikov. Foto: EPA

Orban je zagrozil, da je prav mogoče, da bodo Madžari izumrli. V državi živi nekaj manj kot deset milijonov ljudi, a število prebivalstva v zadnjih letih upada zaradi nizke stopnje rodnosti in odseljevanja v druge države Evropske unije. "Ni si težko zamisliti, da bi lahko prišel dan, ko bo ostal le še en človek, ki bo ugasnil luč in izginil še on," je dejal prvi dan srečanja, piše Guardian. Dodal je, da nekateri voditelji kot ključ za rešitev demografskih težav vidijo priseljevanje, a sam to možnost zavrača.

"Če Evrope v prihodnosti ne bomo naseljevali Evropejci, bomo lahko začeli govoriti o menjavi prebivalstva, o zamenjavi Evropejcev z drugimi. V Evropi že obstajajo politične sile, ki si iz ideoloških in drugih razlogov želijo takšno menjavo ljudi."

Abbott čestital Orbanu za politični pogum

Med gosti srečanja je bil tudi nekdanji avstralski premier Tony Abbott, ki je madžarskemu premierju čestital za "politični pogum, da se je postavil zoper politično korektnost". Abbott je dodal, da je glavna težava zahodne civilizacije prav zniževanje števila prebivalstva, ne pa podnebne spremembe. Kritiziral je tudi odločitev britanskega princa Harryja in njegove soproge Meghan, ki sta dejala, da bosta imela največ dva otroka, da s tem ne bi še bolj obremenjevala okolja. "Zniževanje števila rojstev v zahodnih državah ne bo prav nič pripomoglo k čistejšemu okolju, če se bo drugje še naprej rojevalo veliko otrok," je izjavil.

Med gosti je bil tudi nekdanji avstralski premier Tony Abbott. Foto: EPA

Madžarska vlada je letos uvedla 27.000 evrov brezobrestnega posojila za družine, ki jim ga ne bo treba vrniti, če se bodo odločile za tri otroke.

Čeprav je na konferenco prišlo tudi veliko gostov iz razvijajočih se držav, je bila rdeča nit prvega dne srečanja prav strah pred večanjem prebivalstva v neevropskih delih sveta. Srečanje je odprla umetniška predstava, ki je prikazovala množico ljudi, ki z juga in vzhoda prihaja v Evropo, dodaja Guardian.

"Evropa je postala celina praznih zibelk, medtem ko se v Aziji in Afriki spoprijemajo prav z nasprotnimi demografskimi težavami," je dejala madžarska ministrica za družino Katalin Novak.

Srečanja sta se udeležila tudi češki premier Andrej Babiš in srbski predsednik Aleksandar Vučić. Oba sta poudarila, da je dvig stopnje rodnosti prioriteta za dolgoročni razvoj njunih držav. Vučić je poudaril, da državo vsako leto zapusti ljudi za eno srednje veliko mesto.

Babiš pa je dejal, da želi češka vlada z različnimi spodbudami povečati število velikih družin. "Tretji otrok je tisti, ki naredi razliko. Ne želimo podkupovati nikogar, da bi se odločil za tretjega otroka, a takšnim družinam moramo ponuditi kar največjo podporo," je izjavil.