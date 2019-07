Madžari so se zaradi spornega zakona že večkrat odpravili na ulice. Foto: Reuters

Besedilo zakona so v parlamentu sprejeli z veliko večino 199 poslancev. Zakon uvaja svet, ki bo finančno upravljal akademijo, pa tudi njene nepremičnine in del njene administracije. Sestavljali ga bodo člani, ki jih bo izbrala vladajoča oblast.

Madžarski raziskovalci so se vse od napovedi reforme, ki je del programa tretje zaporedne vlade Viktorja Orbana, z vsemi silami bojevali proti načrtovani in danes potrjeni novi organizaciji inštitutov, saj ta po njihovem mnenju ogroža znanstveno svobodo. Kot je dejal predsednik akademije Laszlo Lovasz, je ta reforma v nasprotju z evropskimi načeli financiranja raziskav. Poudaril je tudi, da ogroža akademsko svobodo. Lovasz je poleg tega izrazil bojazen, da bi bil lahko madžarski zakon zgled, ki bi mu sledile tudi druge vlade v EU-ju, ki si želijo vplivati na raziskovalce. Madžarska znanstvena srenja je za popoldne napovedala nov shod nasprotnikov zakona.

Orban: Akademijo je treba "izprašiti"

Madžarska akademija znanosti ima 5.000 zaposlenih, med katerimi je 3.000 raziskovalcev.

Orban je lani ob oblikovanju novega ministrstva za inovacije in tehnologijo, pod okrilje katerega spada tudi akademija znanosti, poudaril, da želi to ustanovo, ki da je ostanek komunistične dobe, "izprašiti" in jo usmeriti v "inovativne" projekte.

Predstavniki tega ministrstva so v parlamentarni razpravi pred potrditvijo zakona poudarjali, da bodo po novem raziskovalci učinkoviteje prispevali k madžarskemu gospodarstvu. Vlada je poudarjala tudi, da bo s tem dodeljevanje sredstev temeljilo na rezultatih.

Novi zakon naj bi začel veljati 1. septembra.

Orban je že v preteklih dveh mandatih temeljito preoblikoval več javnih institucij, med njimi na področju pravosodja, izobraževanja in medijev. Zaradi tega je deležen ostrih kritik, po katerih s tem načenja ravnovesje med vejami oblasti v državi.