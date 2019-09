Jacques Chirac je Francijo vodil med letoma 1995 in 2007. Foto: Reuters

Osrednja spominska slovesnost je bila v pariški cerkvi Saint-Sulpice, ki jo po požaru v katedrali Notre-Dame uporabljajo za glavne verske slovesnosti v francoski prestolnici. Udeležili so se je francoski predsednik Emmanuel Macron ter vsi še živeči nekdanji predsedniki Francois Hollande, Nicolas Sarkozy in tudi 93-letni Valery Giscard d'Estaing, ki so se poklonili Chiracovi v francosko trobojnico zaviti krsti.

Chiraca so na pokopališču Montparnasse pokopali v družinskem krogu. V grob so ga položili poleg njegove hčerke Laurence, ki je umrla leta 2016. Foto: Reuters

Pri maši, ki jo je vodil pariški nadškof Michel Aupetit, so bili tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ruski predsednik Vladimir Putin, pa tudi nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton, nekdanji afganistanski predsednik Hamid Karzaj, libanonski premier Saad Hariri in katarski emir Šejk Tamim bin Hamad al Tani. Prišla sta tudi luksemburški veliki vojvoda Henri in monaški knez Albert II. Na željo Chiracovih na slovesnosti ni bilo voditeljice francoske skrajne desnice Marine Le Pen, med večjimi presenečenji pa je bilo, da je manjkal nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder. Kot navaja DPA, je bila to očitno posledica nekakšnega nesporazuma. Se je pa slovesnosti udeležil zdajšnji nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier.

Pahor, ki je v cerkvi sedel ob boku Clintona, je na Twitterju zapisal, da je Chirac vidno zaznamoval francosko in evropsko zgodovino: "Bil je trden zagovornik evropskih vrednot, napredka, miru in varnosti v Evropi." Slovenski predsednik, ki se je nato udeležil tudi sprejema, ki ga je za vodje tujih delegacij priredil Macron, je ob tem še dodal: "V spominu nam bo ostal kot pomemben zaveznik Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo in zvezo Nato ter pronicljiv politik, ki je odločno prispeval k miru na Zahodnem Balkanu in širitveni politiki EU."

Ob 15.00 minuta molka v vseh javnih institucijah po državi

Še pred mašo je Macron vodil slovo od Chiraca z vojaškimi častmi izpred nekdanje vojaške bolnišnice Hotel des Invalides, kjer se je od njega v nedeljo še zadnjič poslovilo na tisoče Francozov. Krsto, ovito v francosko zastavo, so nato v spremstvu častne čete prepeljali do cerkve Saint-Sulpice. Tam se je prav tako zbrala množica ljudi in z aplavzom pospremila krsto, ko so jo njegovi nekdanji varnostniki prenesli v notranjost cerkve. Cerkev je bila polna, od Chiracovih svojcev pa je bila prisotna le njegova hči Claude. Chiracove žene Bernadette zaradi krhkega zdravja ni bilo. Se je pa pred tem udeležila zasebne pogrebne slovesnosti.

"Prosimo Boga za mir na ta dan velikih čustev, čustev, ki se dotikajo vseh v Franciji," je dejal nadškof Aupetit, ki je v svojem nagovoru nanizal tudi nekaj najpomembnejših dogodkov iz pokojnikovega življenja. Izpostavil je tudi njegovo nasprotovanje ameriškemu posredovanju v Iraku leta 2003, s čimer si je prislužil spoštovanje mnogih, a na drugi strani jezo Washingtona. "Zbogom in hvala, gospod Chirac," je še dejal nadškof in spodbudil aplavz v cerkvi. Ob 15.00 so se spominu na pokojnega nekdanjega predsednika poklonili tudi z minuto molka v vseh javnih institucijah po državi. Obstal je tudi javni promet.