Papež v Bolgariji pozval k sprejemanju prebežnikov

Papež bo obiskal begunsko taborišče v Sofiji

Sofija - MMC RTV SLO, STA

Papež bo obiskal dve pretežno pravoslavni državi. V Bolgariji je zgolj odstotek prebivalcev katoličanov, enako v Severni Makedoniji, kjer je poleg večinskih pravoslavcev tudi okoli tretjina prebivalcev muslimanov. Foto: Reuters

Papež Frančišek je obiskal Bolgarijo, kjer je spomnil, da je ta država most med Vzhodom in Zahodom in da je sposobna krepiti stike med različnimi kulturami. Pozval je k sprejemanju prebežnikov.