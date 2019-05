Papež Frančišek ob pristanku v Bukarešti. Foto: EPA

Pred odhodom v Romunijo se je papež srečal s 15 brezdomci iz Romunije, ki živijo na rimskih ulicah. Med nagovorom političnega vodstva v Bukarešti je papež izpostavil štiri milijone Romunov, ki so si boljše življenje poiskali drugje po Evropi.

Opozoril je na izpraznjene vasi in na posledice, ki jih ima izseljevanje na življenje ter na kulturne korenine naroda. Romunski vrh je zato pozval k delovanju političnih, gospodarskih, socialnih in duhovnih sil za skupno dobro, kar je po njegovem mnenju najvišje poslanstvo države, poroča dopisnik RTV Slovenija Janko Petrovec.

Pozval je k oblikovanju družbe, ki svojih najšibkejših in najrevnejših nima za izmečke in oviro pri brezhibnem delovanju stroja, ampak jih ima za brate, katerih življenje je najboljši kazalnik dobronamernosti družbenega modela. Bolje, kot družba skrbi za svoje prikrajšane, prej se ima lahko za civilizirano. Za to po papežu niso dovolj samo posodobljene ekonomske teorije, ampak je ob materialnem blagostanju potreben razvoj narodove duše.

Zaradi korupcije v politiki je država že več mesecev na nogah. Romunsko sodišče je pred dnevi zaradi koruptivnih manevrov potrdilo zaporno kazen za de facto najvplivnejšega politika Livia Dragneo.

V državi le sedem odstotkov katoličanov

Srečanje s pravoslavnim voditeljem, patriarhom Danielom. Foto: EPA

V Romuniji sicer živi le sedem odstotkov katoličanov, ki so bili preganjani v času komunizma. Romunske oblasti so po drugi svetovni vojni zasedle njihova posestva in zaukazale, naj se pridružijo večinskim pravoslavcem. Uporniške katoličane so zaprli, mnogi so v ječi tudi umrli.

Namen papeževega obiska je zato tudi povečanje medverskega sodelovanja. Popoldne se bo papež v Bukarešti udeležil ekumenske molitve v novi pravoslavni katedrali, ki so jo zgradili tudi s finančnim darilom Janeza Pavla II. z obiska pred dvajsetimi leti. Zvečer bo daroval mašo v mestni katoliški stolnici, še poroča Janko Petrovec.

Frančišek pa se poleg verskih skupnosti želi srečati tudi z manjšinami, v soboto z madžarsko in v nedeljo z romsko.