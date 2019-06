Andrej Plenković je obsodil nasilje nad pripadniki narodnih manjšin. Foto: EPA

Ob tem je Plenković izrazil sožalje družini svetnika srbske manjšine v kraju Kastav nedaleč od Reke, ki je umrl za posledicami pretepa. Svet srbske manjšine v skupščini primorsko-reške županije je sporočil, da je njihov svetnik in član vladne Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS) Radoje Petković umrl za posledicami fizičnega napada v občini Viškovo.

Petkovića je aprila pred lokalom v Viškovu brutalno pretepel Ilija Glavić, ki je kazensko ovaden zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb in je v reškem priporu. Pred pretepom naj bi med moškima prišlo do prepira, ko je Petković zapustil lokal, pa je Glavić odšel za njim in ga večkrat udaril s pestjo v glavo, tudi ko je žrtev že nezavestna ležala na tleh. V srbski skupnosti na reškem območju so prepričani, da je šlo za zločin iz sovraštva, ker naj bi bil napadalec znan po svoji nestrpnosti do Srbov.

Plenković : Storilci bodo ostro kaznovani

Medtem je splitska policija prijela dva fanta, ki sta v nedeljo popoldne s skupino od 15 do 20 somišljenikov v Supetru na otoku Brač napadla štiri sezonske delavce, potem ko so žrtve spraševali "Kje so Srbi?". Med pretepenimi delavci, ki so jih napadli, medtem ko so se vračali z dela, so bili dekle in trije mlajši moški, med katerimi naj bi bila dva hrvaška državljana srbske narodnosti z območja Vukovarja.

Napadalci, domnevno člani navijaške skupine Torcida, so huje poškodovali tudi gasilca, ki je poskusil zaščititi mlade delavce in je končal v bolnišnici z zlomljenim nosom. Napad se je pripetil po tekmi v malem nogometu v okviru lokalnega pokala Torcida. Županja Supetra Ivana Marković je prva ostro obsodila napad in napovedala, da bo občina prepovedala športno prireditev Torcide na mestnih igriščih in dogodka ne bodo več financirali iz mestnega proračuna.

Plenković je v sporočilu za javnost napovedal, da "se bodo proti nestrpnosti do narodnih manjšin borili z vsemi mehanizmi pravne države, da bi preprečili nasilje, ostro kaznovali storilce kaznivih dejanj ter v javnosti poskrbeli za nično toleranco do nasilja". Nasilje v Supetru je na svojem računu na Twitterju obsodila tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki je dejala, da je "Hrvaška varna država dobrih ljudi", ki se "ograjujejo od posameznikov, ki s svojim obnašanjem kalijo podobo svoje države".

Februarja v Splitu napadli vaterpoliste Crvene zvezde

Na Hrvaškem je bilo v zadnjih letih več fizičnih napadov na pripadnike narodnih manjšin, predvsem iz vrst srbske skupnosti. Med drugim je februarja odmeval tudi huliganski napad na vaterpoliste Crvene zvezde na splitski rivi. Dva sta pobegnila, eden pa se je tedaj rešil s skokom v mrzlo morje. Huligani so se vaterpolistov sredi belega dne lotili tudi s palicami in noži.

Predstavniki srbske manjšine, med katerimi je tudi saborski poslanec SDSS-a Milorad Pupovac, so večkrat opozorili, da se v hrvaškem javnem prostoru kot tudi na institucionalni ravni tolerirajo sovražni in nestrpni govor, pozivi k nasilju in različni izbruhi nasilja. Poudaril je tudi širjenje zgodovinskega revizionizma, s katerim poskušajo različni posamezniki in skupine v javnosti oprati nekdanjo Neodvisno državo Hrvaške in ustaše.

Na ta pojav so poskusili opozoriti tudi s predvolilnimi plakati za nedavne evropske volitve, na katerih so v latinici in cirilici vprašali: "Ali veste, kako je biti Srb na Hrvaškem?" Večina plakatov je bila uničena z različnimi sovražnimi napisi in pozivi k nasilju nad Srbi.