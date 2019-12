Tresenje tal zaradi potresa v Albaniji so čutili po vsem Balkanu, tudi v Italiji, Sloveniji in Grčiji. Foto: Reuters

Potres z močjo 6,5 je stresel državo v torek, 26. novembra, zjutraj, ko je večina še spala. V potresu je umrlo 51 ljudi, 14.000 jih je ostalo brez doma.

Kot se je izkazalo, so bili nekateri hoteli v mestu Drač, ki so se v potresu zrušili, zgrajeni nezakonito, prav tako pa so bili legalizirani na nedovoljen način, poroča BBC.

Pristojne oblasti so izdale 17 nalogov za aretacijo, med njimi so gradbeniki, inženirji in uradniki, ki so kršili varnostne predpise. Policija meni, da so nekateri po potresu že pobegnili, navaja BBC.

Po padcu komunizma v devetdesetih letih se je veliko prebivalcev preselilo v mesta, kjer so gradili objekte brez ali z malo nadzora državnih institucij. Od takrat je sicer več zgradb dobilo dovoljenje za legalizacijo.

Središče potresa je bilo 34 kilometrov severozahodno od prestolnice Tirane, večina žrtev pa je bila v pristaniškem mestu Drač in vasi Thumane. Po potresu so našteli več popotresnih sunkov, približno 50, najmočnejši je bil z močjo 5,4.