"V etnično in politično razdeljeni Bosni in Hercegovini ne zmorejo učinkovito varovati svojih meja, ne dosežejo pa tudi soglasja o tem, kje bi prebežnike nastanili med zimo, čeprav bi denar zagotovila tudi Evropska unija," je poročal RTV-jev dopisnik Boštjan Anžin.

V unsko-sanskem kantonu, kjer je nameščenih okoli 7.000 prebežnikov, so v sprejemnih centrih Bira v Bihaću in Miral v Veliki Kladuši uvedli 24-urno policijsko uro. To pomeni, da se 2.300 prebežnikov, ki so nastanjeni v omenjenih centrih, ne bo smelo prosto gibati po okolici.

Mestne oblasti v Bihaću nameravajo prebežnike iz Vučjaka premestiti v novi sprejemni center, ki naj bi ga vzpostavili v kraju Lipa 22 kilometrov od mesta.

V BiH-u 8.000 prebežnikov, ki nimajo ustrezne namestitve

Nova sprejemna centra v BiH- u

Prav tako pa je delegacija Evropske unije v BiH-u potrdila, da bosta za sprejem prebežnikov kmalu na voljo dve novi lokaciji, šlo naj bi za zapuščeni vojašnici v mestih Blažuj, 20 kilometrov jugozahodno od Sarajeva, in Ljubače pri Tuzli.

Bihać je postal ključna tranzitna točka za ekonomske migrante in begunce, ki želijo prek Hrvaške doseči zahodno Evropo.