Pred pokopališčem severno od Madrida se je zbralo 200 podpornikov diktatorja. Foto: Reuters

Za prekop Francovega trupla se je španska socialistična vlada pod vodstvom Pedra Sancheza odločila, da bi Dolino padlih, kjer je diktator ležal doslej, preoblikovali v prostor narodne sprave. To je bila tudi ena prednostnih nalog Sanchezove vlade, ki ne želi, da bi Španija še naprej poveličevala diktatorja, ki je državi po zmagi nacionalistov v krvavi državljanski vojni (1936-1939) vladal vse do smrti leta 1975.

Veličastni mavzolej v Dolini padlih, kakih 50 kilometrov od Madrida, je redno privabljal privržence skrajne desnice. Mavzolej, ki ga krasi 150 metrov visok križ, je dal Franco postaviti sam, prvotno pa je bil namenjen njegovim padlim sopotnikom v državljanski vojni. Med drugim so ga gradili politični zaporniki.

Gre sicer za eno največjih množičnih grobišč v Evropi. V njem naj bi bili posmrtni ostanki več kot 30.000 padlih borcev obeh strani v državljanski vojni, ki jo je leta 1936 sprožil prav Franco z uporom proti izvoljeni republikanski vladi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Vprašanje prekopa Francovih posmrtnih ostankov je v Španiji sprožilo politične napetosti in spore pred sodišči. Na koncu je prejšnji mesec prekop odobrilo tudi vrhovno sodišče, ki je zavrnilo niz pritožb svojcev pokojnega diktatorja.

Prekop posmrtnih ostankov diktatorja Franca

Prekop kot nabiranje političnih točk?

Vlada se je odločila prekop izvesti danes, politični nasprotniki pa dejanje povezujejo tudi z volitvami, ki bodo v Španiji 10. novembra. Tudi vodja levičarskega Podemosa je bil danes kritičen do Sancheza, ki da je dal izkopati "Francovo mumijo, da bi dobil glasove".

Sanchez je začetek prekopa Francovih posmrtnih ostankov pospremil z besedami, da gre za "veliko zmago za dostojanstvo, spomin, pravico in povračilo, s tem pa za špansko demokracijo". "Ta odločitev končuje moralno ogorčenje zaradi poveličevanja diktatorja na javnem mestu, vodi nas korak bližje k spravi in krepi našo demokracijo, ne le v naših očeh, ampak tudi v očeh sveta," je komentiral premier.

Pokopališče Mingorrubio-El Pardo severno od Madrida. Foto: Reuters

Prekop Francovih posmrtnih ostankov je potekal brez večjega pompa, a po skrbno načrtovanem protokolu in zgolj v navzočnosti njegovih svojcev. Na kraju se jih je zbralo 22, prisotna je tudi pravosodna ministrica Dolores Delgado. Novinarjem niso dovolili dostopa.

Najprej so z grobnice, kjer je ležal, odstranili približno tono in pol težak kamen, nato pa tudi preperelo krsto s Francovim balzamiranim truplom. Osem njegovih sorodnikov jo je nato odneslo iz mavzoleja v vozilo, to pa ga je nato prepeljalo do vojaškega helikopterja, ki ga je odpeljal na pokopališče Mingorrubio El Pardo severno od Madrida. Tam so ga nato prav tako zgolj v prisotnosti njegovih svojcev pokopali v grob, kjer leži njegova pokojna žena.

200 podpornikov pred novim pokopališčem

Pred pokopališčem se je zbralo tudi okoli 200 njegovih podpornikov, nekateri odeti v zastave iz njegovega obdobja, pri tem pa vzklikali gesla v podporo pokojnemu diktatorju. "Franco ne bo nikoli umrl. Prišel sem, da se mu zahvalim za vse, kar je naredil za nas," je za AFP povedal upokojenec iz Baskije Miguel Maria Martinez.

Španci so sicer zaradi prekopa Franca precej razdeljeni. Kot je v začetku meseca poročal časnik El Mundo, je ekshumacijo Franca podprlo 43 odstotkov vprašanih, 32 odstotkov pa jih je bilo proti. Ostali so bili neodločeni.