Osumljenec je priznal umora tako aprila izginule 18-letnice kot 15-letne Alexandre. Foto: EPA

Romunska premierka Viorica Dancila je ministrico Ecaterino Andronescu odstavila zaradi njenih neprimernih komentarjev, ko je odgovornost za izginotje dekleta pripisala staršem.

Andronescujeva je namreč na televiziji dejala, da so jo v mladosti naučili, naj ne vstopa v avtomobile tujcev. "Če otrok tega ne naučijo starši, bi jih morali v šoli," je dodala. Premierka je njene komentarje označila za skrajno neprimerne in ministrico, ki je bila na položaju osem mesecev, odstavila.

V hiši osumljenca so našli posmrtne ostanke najmanj dveh žrtev. Foto: EPA

Zaradi izginotja je že na začetku tedna po samo šestih dneh na položaju odstopil notranji minister Nicolae Moga. S tem se je odzval na očitke policiji, da se ni pravočasno odzvala. Pred tem je sam odstavil načelnika policije.

Alexandra Macesanu je bila ugrabljena pred dvema tednoma v kraju Caracal, ko se je z avtostopom vračala domov v Dobrosloveni na jugu Romunije. Jutro po ugrabitvi je Alexandri uspelo kar trikrat poklicati policijo in sporočiti, da so jo ugrabili. Pri tem je navedla informacije o tem, kje je, a naj policija njenega klica ne bi vzela resno.

Osumljenec priznal dva umora

Še pred Alexandrinimi klici na pomoč je tudi soseda osumljenca slišala iz hiše krike in to sporočila policiji, ki se tudi na to ni odzvala. Policija, ki je nazadnje le prispela do hiše osumljenca, je nato tri ure čakala na nalog za preiskavo, preden je vdrla na njegovo posestvo.

Romuni so ogorčeni nad ignoranco policije. Foto: EPA

Policija je v nedeljo pridržala 65-letnega Gheorgheja Dinco, ki je priznal, da je umoril 15-letno Alexandro in od aprila pogrešano 18-letnico, potem ko naj ne bi privolili v spolne odnose.

Tožilstvo Dincovim navedbam sprva ni povsem verjelo, a je analiza DNK posmrtnih ostankov, ki so jih našli na njegovem posestvu, potrdila, da gre za Alexandro.

"Laboratorijske analize, ki smo jih opravili do zdaj, potrjujejo genetski profil ene osebe, Alexandre Macesanu," so sporočili s tožilstva.

Primer je razburil romunsko javnost, prejšnjo soboto pa je v Bukarešti potekal protest, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi. Na policijo letijo kritike, da se je prepozno odzvala, da bi dekle pomagala rešiti. Policija odgovarja, da je bilo težko izslediti kraj, od koder je klicala.