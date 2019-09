V laboratoriju hranijo tudi virusa ebole (na sliki) in črnih koz. Foto: Reuters

V bolnišnico so odpeljali enega človeka, oblasti pa zatrjujejo, da ni nevarnosti okužb v okolici.

Ruska agencija za varstvo potrošnikov Rospotrebnadzor je sporočila, da je eksplozija polomila nekaj stekel, sama 6-nadstropna stavba pa ni bila poškodovana. Prav tako naj ne bi bilo biološko nevarnih snovi v sobi, kjer se je zgodila eksplozija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ogenj, ki je sledil eksploziji, naj bi se, preden so ga pogasili, razširil na približno 30 kvadratnih metrov.

Objekt je bil zgrajen leta 1974 in je prvotno služil kot inštitut za raziskavo cepiv in "obrambo pred bakteriološkimi in biološkimi orožji", poročanje ruske tiskovne agencije Interfax povzema BBC. Ta še navaja, da je današnji laboratorij Vektor med hladno vojno služil kot center za raziskavo biološkega orožja ter da ima še danes eno največjih zbirk virusov na svetu.

Ruski dnevnik Kommersant opisuje laboratorij kot vojaški objekt, obdan z bodečo žico in oboroženimi stražarji v opazovalnih stolpih.

Maja 2004 je tam umrla znanstvenica, ki se je po nesreči zbodla v roko z iglo, okuženo z virusom ebola.

Na začetku avgusta je v ruskem vojaškem oporišču na severu Rusije med preizkusom raketnega motorja na jedrski pogon odjeknila eksplozija, pri tem pa je umrlo pet znanstvenikov, še trije pa so bili prepeljani v bolnišnico.