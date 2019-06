Gasilcem delo otežujejo visoke temperature. Prizor iz Katalonije. Foto: Reuters

Vodja intervencije v Kataloniji David Borrell je povedal, da so dosegli cilje, ki so si jih ponoči postavili pri gašenju požara. Aktivnega je še približno 10 odstotkov požara, ki je do zdaj uničil več kot 6.000 hektarjev površin. Zdravniško pomoč je moralo do zdaj zaradi požara poiskati 21 ljudi.

Gori tudi v bližini mesta Almorox pri Madridu, kjer je od petka zgorelo približno 1.600 hektarjev površin. Zaradi požara so morali tam evakuirati eno od vasi.

Požar pa pustoši tudi približno 60 kilometrov stran v bližini mesta Toledo. Domove je moralo na območju zapustiti 22 ljudi.

Svetovna meteorološka organizacija je ta teden sporočila, da je leto 2019 na poti, da bo med najtoplejšimi leti na svetu. V tem primeru bo pet let med 2015 in 2019 najtoplejše znano obdobje. Organizacija je še dodala, da je vročinski val v Evropi "povsem konsistenten" z ekstremi, povezanimi z učinkom izpustov toplogrednih plinov, poroča Reuters.

V Franciji 60 požarov

Z ognjem se spoprijemajo tudi v Franciji, od koder poročajo o okoli 60 požarih, ki so zajeli približno 600 hektarjev. Gasi jih okoli 750 gasilcev.

V Franciji, v pokrajini Gard, so v petek izmerili rekordnih 45,9 stopinje Celzija. Oblasti so v štirih departmajih na jugu države medtem odpravile rdeče opozorilo, ki so ga uvedli zaradi vročine. V 80 departmajih trenutno velja oranžno opozorilo.

Visoke temperature tako v Franciji kot Španiji otežujejo delo gasilcev. Španski vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature ozračja v večjem delu države presegle 36 stopinj Celzija, na jugu in v osrednjem delu, vključno z Madridom, pa bi lahko presegle tudi 40 stopinj Celzija. V določenih predelih severovzhoda bi lahko dosegle 42 stopinj Celzija.

Visoke temperature napovedujejo tudi v Italiji, med drugim 35 stopinj v Toskani, 34 stopinj Celzija pa v Piemontu in Lombardiji.

Vročinski val, ki v večjem delu Evrope vztraja že šesti dan, je do zdaj zahteval najmanj šest smrtnih žrtev, tri v Italiji, dve v Španiji, eno pa v Franciji.