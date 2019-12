Čakajoč na novo leto v Avstraliji. Foto: Reuters

Na Samoi so zato oblasti začele množično cepljenje, saj je za to nalezljivo boleznijo umrlo 62 ljudi.

Naslednji so že zakorakali v novo leto na Božičnem otoku, Kiribatih in Fidžiju. Slavje je sledilo tudi na Novi Zelandiji, ki jo je letos zaznamoval teroristični napad na mošejo v Christchurchu, kjer je Brenton Tarrant ubil 51 ljudi, 49 pa ranil, in nato v Avstraliji, kjer bodo na silvestrovo razsvetlili nebo nad opero v Sydneyju.

Sloviti ognjemet je bil letos del javne polemike, saj so mu številni zaradi požarov, ki divjajo po državi, nasprotovali. V Avstraliji divja več kot 100 požarov, v zveznih državah Viktorija, Južna Avstralija, Novi Južni Wales in v Tasmaniji so razglasili izredne razmere, v ognjenih zubljih je umrlo dvanajst ljudi.

V Novem Južnem Walesu so uvedli popolno prepoved ognjemetov, a so za Sydney naredili izjemo; za družine so razsvetlili nebo že nekaj ur pred polnočjo.

Ognjemet za družine je razsvetlil nebo v Sydneyju že nekaj ur pred polnočjo. Foto: EPA

Ognjemeta zaradi protestov ne bo v Hongkongu, kjer so zaradi represivnosti kitajskih oblasti ljudje na ulicah že pol leta, nič drugače ne bo na novega leta dan.

Protestniki bodo na shodu "Ne pozabi 2019 – vztrajaj v 2020" nosili maske, na ulicah pa bo tudi 6.000 policistov. Hongkonška voditeljica Carrie Lam je dejala, da je pol leta nemirov v finančnem središču povzročilo "žalost, anksioznost, razočaranje in jezo". "Začnimo novo leto 2020 z novo resolucijo, da bomo v družbi ohranili mir in harmonijo."