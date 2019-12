Ljudje se dušijo v vročini in pepelu, ki ga raznaša močan veter. Foto: Reuters

Trupli, domnevno očeta in sina, so odkrili v mestu Corbargo, ki ga je zajel požar. Po uradnih podatkih se je skupno število žrtev tako povzpelo na dvanajst, med njimi so trije gasilci.

Veliko turističnih krajev vzdolž obale med Sydneyjem in Melbournom je zaradi ognjene črte odrezanih od sveta in dostopnih le z morja. Oblasti zvezne države Viktorije zato razmišljajo, da bi tja z vojnimi ladjami začeli dostavljati vodo, hrano in električne agregate. Glavna cestna povezava na tem območju – The Princes Higway – je namreč zaprta.

Hkrati so včeraj obvestile prebivalce, še posebej turiste, da je za evakuacijo prepozno in prenevarno, zato naj ostanejo, kjer so. Pozivov k evakuaciji v prejšnjih dneh namreč številni niso upoštevali, tako da so ostali ujeti v krajih, ki jih ogrožajo plameni.

Ta teden bo po napovedih vremenoslovcev jugovzhod Avstralije znova prizadel vročinski val, med katerim se bo živo srebro povzpelo do 47 stopinj Celzija. Najhuje naj bi bilo prav danes. Visoke temperature in močni vetrovi pa požare le še bolj razplamtevajo.

Prebivalci letovišč Bermagui in Batemans Bay v Novem Južnem Walesu so se davi zatekli k morju. Po izjavah očividca so razmere srhljive: "Nebo je krvavo rdeče in razbeljen zrak je nasičen s pepelom." Najbolj je prizadet kraj Mallacoota, kjer so sirene ob 8. uri naznanile izredne razmere, poroča BBC.

V Avstraliji divja več kot 100 požarov, v zveznih državah Viktorija, Južna Avstralija, Novi Južni Wales in v Tasmaniji so razglasili izredne razmere. Od septembra je v požarih v Avstraliji umrlo dvanajst ljudi, uničeno je več kot tisoč hiš in več kot tri milijone hektarjev, kar je območje, večje od Belgije.

Zaradi požarov močno trpijo tudi živali v avstralskih gozdovih. Prostovoljci skušajo pred ognjenimi zublji rešiti čim več kengurujev, koal, oposumov, vombatov in ježevcev.

Kljub požarom in peticiji 270.000 ljudi pa so se sydneyjske oblasti odločile, da bodo nocoj pripravile silvestrski ognjemet.