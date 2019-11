Kot poroča BBC, je ob tem še izrazil globoko sočutje do žrtev Jeffreyja Epsteina. Tega so, ko je čakal na sojenje zaradi obtožb trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje, avgusta našli obešenega v njegovi zaporniški celici.

Princ je kraljico prosil za umik od javnih obveznosti. Foto: Reuters

Po objavi intervjuja na BBC-ju se je na princa zaradi njegovega prijateljevanja z obsojenim pedofilom usul velik plaz kritik, škandal je zaradi prinčevih neprepričljivih pojasnil glede prijateljevanja z ameriškim milijarderjem dobival vse večje razsežnosti. V današnji izjavi, ki jo je objavila Buckinghamska palača, je princ Andrew dejal, da še naprej obžaluje svoje "slabo presojeno druženje z Epsteinom". "Njegov samomor je za sabo pustil številna neodgovorjena vprašanja, predvsem od njegovih žrtev, in globoko sočustvujem z vsemi prizadetimi in tistimi, ki želijo neko obliko zaključka," je dodal.

BBC še poroča, da gre za velik korak, ki se v moderni zgodovini kraljeve družine še ni zgodil. "Šlo je za veliko več kot slabo reklamo za princa Andrewa, bilo je jasno, da škoduje širši instituciji kraljeve družine," je dejal BBC-jev dopisnik za kraljevo družino Jonny Dymond.

Po objavi intervjuja je več organizacij in podjetij, med njimi kot zadnji BT, sporočilo, da ne bo več sodelovalo s princem. Ta je tudi napovedal, da je pripravljen na sodelovanje s policijo, če bo to potrebno. Žrtve Epsteina so že zahtevale, da princ odgovori na vprašanja ameriških preiskovalcev.

Ena od žrtev Epsteina, Virginia Giuffre, je leta 2015 dejala, da je bila v letih 1999 in 2002, ko jo je Epstein po njenih trditvah zadrževal kot spolno sužnjo, trikrat prisiljena v spolne odnose s princem Andrewom, in sicer v Londonu, New Yorku in na zasebnem karibskem otoku. Princ vseskozi zanika, da bi jo poznal.