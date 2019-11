Princ Andrew trdi, da se ne spominja, da bi spoznal Virgino Giuffre, ki princa obtožuje, da je imel z njo večkrat spolne odnose. Foto: AP

"To se za člana kraljeve družine ni spodobilo," je dejal v pogovoru, posnetem v Buckinghamski palači.

59-letni princ, tretji otrok britanske kraljice Elizabete, je že nekaj mesecev na tnalu zaradi svojega prijateljevanja z Epsteinom, 66-letnim finančnikom, ki je avgusta umrl v svoji zaporniški celici med čakanjem na sojenje zaradi svojih spolnih zločinov.

Leta 2010 so princa fotografirali med sprehodom z Epsteinom v newyorškem Centralnem parku – dve leti po Epsteinovi prvi obsodbi zaradi nagovarjanja mladoletnice k prostituciji. Posnetki, ki jih je objavil časnik Mail on Sunday, pa v istem času kažejo princa tudi v Epsteinovi manhattanski vili.

Jeffrey Epstein je umrl avgusta letos, ko je čakal na sojenje. Njegovo smrt so ameriške oblasti uradno označile za samomor. Foto: AP

"To je tisto ... sam se vsakodnevno brcam zaradi tega, ker to se res ni spodobilo za člana kraljeve družine in mi se skušamo držati najvišjih standardov in praks, pa sem pustil vse na cedilu s tem, da sem bil tam, preprosto," je povedal princ o svoji odločitvi, da ostane pri Epsteinu po njegovi prvi obsodbi v ZDA.

"Zame je bilo njegovo domovanje priročno. Mislim, stokrat sem že šel čez to v svoji glavi. In gledano za nazaj z vsem, kar vemo danes, je treba reči, da je bila to zagotovo napačna odločitev. A takrat se mi je zdelo častno in pravilno ter priznam, da je bila moja presoja verjetno zamegljena zaradi moje navade, da sem preveč časten, ampak tako pač je."

Hudi očitki na prinčev račun

Ime princa Andrewa se je leta 2015 pojavilo v ameriških sodnih papirjih v okviru civilne tožbe proti Epsteinu. Ena od Epsteinovih domnevnih žrtev Virginia Giuffre je dejala, da bila med letoma 1999 in 2002 večkrat prisiljena v spolne odnose s princem v Londonu, New Yorku in Epsteinovem zasebnem otoku v Karibih. Za časa prvega domnevnega spolnega odnosa s princem ji je bilo 17 let.

Pri BBC-ju so princa povprašali tudi glede teh očitkov. "Ne spominjam se, da bi kadar koli spoznal to damo, ne," je bil prinčev odgovor.

Fotografija, ki so jo objavili številni mediji, na kateri princ pozira z mladoletno Giuffrejevo, z roko okrog njenega pasu, sicer govori drugače.