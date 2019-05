Težave povzroča tudi vračanje ali skladiščenje okužene nafte. Foto: Reuters

Organske kloride uporabljajo pri črpanju nafte iz naftnih nahajališč in jih morajo odstraniti, preden nafto spustijo v naftovod. Zakaj jih tokrat niso in zakaj je sporna nafta pripotovala do kupcev, ni znano. Sporno nafto so doslej našli v Belorusiji, na Poljskem, v Nemčiji, Ukrajini in v baltskem pristanišču Ust Luga, afera pa že vpliva na naftne dobave in ceno nafte, je poročala Televizija Slovenija.

Da nekaj z dobavljeno rusko nafto ni v redu, so 19. aprila prvi ugotovili v beloruski naftni družbi Gomeltransneft in o tem obvestili druge.

V naslednjih desetih dneh so evropske rafinerije in naftne družbe občutno zmanjšale nakupe ruske nafte. Dobave nafte so padle za 10 odstotkov, zaradi česar je bila oskrba z njo močno motena. V ruskem državnem monopolistu družbi Transneft, ki je lastnica naftovodov, po katerih je nafta potovala, so takoj začeli preiskavo afere in dobaviteljev.

Putin opozarja na škodo in izgubljen ugled

"V tem primeru je ta dobavitelj namenoma poslal nafto, ne da bi preveril njeno kakovost," je v pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dejal predsednik Transnefta Nikolaj Tokarev. Dodal je, da misli, da gre za goljufijo.

Za katerega dobavitelja gre, še ni znano. Sporno nafto naj bi kupoval od več majhnih proizvajalcev v Samari. "Preiskava poteka. Vse bo kmalu pojasnjeno," je napovedal Tokarev. Putin pa je odvrnil: "Poslušajte, goljufali so, mi pa smo utrpeli veliko gospodarsko in gmotno škodo ter izgubili ugled."

Težave tako za Rusijo kot za kupce

Ne gre le za udarec Rusiji. V zahodnih rafinerijah s tako nafto nimajo kaj početi. Ne morejo je prodati naprej, mešanje s čistejšo nafto, s pomočjo katere bi raven kloridov znižali, pa bi bilo dolgotrajno, drago in le delno učinkovito.

Peter Novak, strokovnjak za energetiko, je v Odmevih pojasnil, da bi lahko bila škoda v rafinerijah ob čiščenju takšne nafte "zelo velika". "Vsakdo, ki ima dobro rafinerijo, se takšne nafte boji," je dejal.

Nekateri kupci bi sporno nafto radi vrnili Rusiji. Nekateri izmed kupcev imajo težave tudi s skladiščenjem, saj nimajo dovolj prostih kapacitet. Medtem ko bo Belorusija okuženo nafto v Rusijo vrnila z vlaki, naj bi Nemčija in Poljska to storili s tankerji, je dejal Novak.

Okuženo nafto je treba speljati tja, kjer se lahko očisti. Tehnologija za čiščenje je dostopna, a je postopek drag, je pojasnil Novak. Samo čiščenje naftovodov bi lahko po njegovih besedah trajalo nekaj tednov.

Afera, ki že vpliva na trgovino z nafto in cene nafte dviguje, je prizadela evropske rafinerije, še posebej tiste, ki so od ruskih dobav življenjsko odvisne.

Novak je glede razlogov za okuženo nafto omenil tudi možnost, da je šlo za nameren poskus podražitve nafte.