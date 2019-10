Po poročanju hrvaških medijev je bil to prvi oboroženi rop na motorju na področju Dubrovnika. Foto: AP

Kot poroča HRT, se je rop zgodil pred sedežem uprave letališča, v bližini sta tudi stavbi policije in prve pomoči. Roparja sta točno vedela, kje in kdaj bodo varnostniki parkirali kombi, saj sta torbo z denarjem prestregla točno v trenutku, ko jo je varnostnik želel dati v vozilo. Rop so varnostne kamere posnele, a storilca sta nosila čelade, zato njuni identiteti še nista znani.

Roparja sta pobegnila na motorju.

Policijska uprava Dubrovnik-Neretva je dogodek potrdila in sporočila, da preiskava še poteka. Za storilcema poteka velika iskalna akcija.