V Parizu se je na treh shodih zbralo okoli tisoč ljudi. Foto: Reuters

Po vsej Franciji se jih je do zgodnjega popoldneva zbralo okoli 3.600, od tega v Parizu na treh dovoljenih shodih okoli tisoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mnogi so bili šokirani nad obnašanjem in represijo v sredo, zato ni presenetljivo, da je na ulicah manj ljudi," je za Reuters povedal protestnik Herve. Na praznik dela se je v Parizu zbralo več deset tisoč ljudi - delavcev, sindikatov in rumenih jopičev - prišlo je do več izgredov in spopadov s policijo.

Na prvomajskih shodih so zamaskrirani protestniki vlamljali v zgradbe in se spopadali s policijo. Foto: EPA

Tokratni protesti proti davčni in socialni politiki vlade so že 25. zapored. Za minulo soboto je notranje minstrstvo navedlo udeležbo 5.500 ljudi, na protestih lani pa se je včasih zbralo tudi po več sto tisoč ljudi.

Francoski predsednik Emmanuel Macron 25. aprila ob koncu večmesečne nacionalne razprave, ki so jo sprožili v iskanju odgovorov na izhod iz krize, napovedal več ukrepov. Med drugim je obljubil bistveno znižanje davka na dohodek. Obljubil pa je tudi uskladitev pokojnin, nižjih od 2000 evrov mesečno, z inflacijo od 1. januarja 2020.

Mnogi v gibanju rumenih jopičev, ki nimajo jasne vodstvene strukture, so dejali, da Macronovi predlogi niso dovolj, predvsem pa niso bili predstavljeni dovolj jasno.