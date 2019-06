Rusija je napovedala dostavo protiraketnega sistema Turčiji. Foto: EPA

Turčija je želela sočasno kupiti ruski protiraketni sistem in ameriške lovce. Washington je pred tremi dnevi Ankari sporočil, da obojega ne more imeti in da ima časa za premislek do 31. julija.

Ameriški vršilec dolžnosti obrambnega ministra Patrick Shanahan je takrat sporočil, da bodo turški piloti in drugo osebje v programu F-35 nadaljevali usposabljanje v ZDA do izteka roka za turški preklic ruskega orožja 31. julija.

Še pred uradnim sporočilom Moskve, da bo Turčiji julija dostavila protiraketne sisteme, so turški piloti očitno že končali urjenje v ZDA. Tiskovni predstavnik Pentagona je za Reuters potrdil, da turški piloti danes niso leteli.

Turčija se na navedbe še ni odzvala. Politični strokovnjaki menijo, da bi umik Turčije iz programa F-35 pomenil velik pretres za odnose med zaveznicama v Natu. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je prejšnji teden dejal, da "ne pride v poštev", da bi se Turčija umaknila iz posla z Rusijo.