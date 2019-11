Sokolov je padel v reko, ko se je skušal znebiti dokazov. Foto: EPA

"Priznal je krivdo," je povedal odvetnik Sokolova Aleksander Počujev. Dodal je, da njegova stranka obžaluje dejanje in sodeluje s preiskovalci, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Sokolov naj bi preiskovalcem povedal, da je svojo ljubico ubil med sporom, nato pa odžagal njeno glavo, roke in noge. Njeno truplo je nameraval odvreči, potem pa preoblečen v Napoleona storiti samomor na javnem kraju.

Sokolov je bil ugledni poznavalec Napoleona Bonaparteja. Foto: EPA

Znanega profesorja zgodovine so aretirali v soboto pri reki Mojka v Sankt Peterburgu, potem ko so v njegovem nahrbtniku našli odrezani roki in strašilno pištolo. Na njegovem domu so nato našli še obglavljeno truplo 24-letne študentke Anastazije Eščenko, s katero sta sodelovala tudi pri raziskovanju. Pristojne oblasti so že v soboto potrdile, da je Sokolov osumljen umora.

Sokolova zaradi podhladitve zdravijo v bolnišnici. Po poročanju ruskih medijev je bil pijan in je padel v reko, ko se je poskušal znebiti dokazov v nahrbtniku.

63-letnik je priznan strokovnjak za Napoleona Bonaparteja in je bil leta 2003 odlikovan s francosko legijo časti, poroča AFP. Lyonski Inštitut za družbene vede, ekonomijo in politiko ga je zaradi suma umora že izključil iz svojega znanstvenega odbora.

V reki Mojka so sicer potapljači, ki so iskali posmrtne ostanke profesorjeve žrtve, našli še posmrtne ostanke neke druge osebe. Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass ne gre za dele trupla študentke.