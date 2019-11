V nahrbtniku priznanega zgodovinarja našli odrezani roki

Oleg Sokolov osumljen umora svoje študentke

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO, STA

V Sankt Peterburgu so iz reke Mojka rešili podhlajenega ruskega zgodovinarja in profesorja Olega Sokolova. Policija je nato v njegovem nahrbtniku našla odrezani človeški roki in pištolo.