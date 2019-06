Ukrep naj bi nevladne organizacije odvrnil od reševanja prebežnikov. Foto: EPA

Uredba določa denarno kazen od 10.000 do 50.000 evrov za kapitana, lastnika ladje in ladjarja, ki bi brez dovoljenja vplul v italijanske ozemeljske vode, je pojasnil Salvini.

S tem naj bi nevladne organizacije odvrnili od reševanja prebežnikov v Sredozemlju. Ob morebitni ponovitvi prekrška namreč predvideva zaplembo ladje.

Sprejetje uredbe je Salvini označil za "korak naprej pri zagotavljanju varnosti v državi".

Predsednik dvomi o ustavnosti uredbe

Zaradi dvomov italijanskega predsednika Sergia Mattarelle o ustavnosti uredbe ter kritik Združenih narodov je bilo sprejetje odloženo za več tednov.

Salvini vse od imenovanja za italijanskega notranjega ministra pred letom dni zagovarja politiko zaprtih pristanišč v Italiji. Zasebnim ladjam, ki na morju rešujejo prebežnike, je prepovedal pristanek v italijanskih pristaniščih. Število prihodov prebežnikov v Italijo prek pomorske poti se je v primerjavi z istim obdobjem lani od začetka letošnjega leta znižalo za 91 odstotkov.

Višje kazni za protestnike

Uredba uvaja tudi strožje kazni za tiste, ki sodelujejo v protestih in se spopadajo s policijo. Za nošenje mask in druge načine zakrivanja obraza na protestih uvaja kazen od dveh do treh let zapora ter od 2000 do 6000 evrov denarne kazni.

Da bi uredba začela veljati, jo mora sprejeti še italijanski parlament, v katerem pa imata koalicijski Liga in Gibanje petih zvezd večino.