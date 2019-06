Nekatere žrtve so pogrešali od leta 2016, prvo truplo pa so našli aprila letos. Foto: Reuters

35-letni častnik ciprske vojske Nikos Metaksas je na sodišču priznal krivdo za sedem umorov, ki so pretresli Ciper. Ob strogem varovanju so ga privedli pred sodišče v Nikoziji, kjer je tožilec prebral obtožbe - ugrabitev in umor petih žensk in dveh njihovih hčera. Nekatere žrtve so pogrešali od leta 2016.

Ko je tožilec prebral dolgo obtožnico, v kateri je podrobno opisal zločine, je Metaksas priznal krivdo in prebral kratko izjavo, v kateri se je opravičil žrtvam. "Ciprska družba se bo spraševala, kako je njen član dosegel to točko. Tudi sam sem se vprašal zakaj, vendar še nisem našel odgovora," je dejal morilec.

Sedemkratna dosmrtna kazen za prvega serijskega morilca na Cipru je najvišja zaporna kazen v zgodovini ciprskega pravosodja.

Po državi so potekali protesti zaradi neustreznega ukrepanja pristojnih služb po prijavi izginotja tujih žensk. Foto: Reuters

Prvo truplo našli aprila

Metaksasa je policija aretirala sredi aprila po najdbi prvega trupla. Sredi junija je ciprska policija na dnu jezera našla sedmo žrtev - truplo šestletnice so našli v kovčku na dnu jezera.

Prvo truplo so sredi aprila odkrili turisti, potem ko ga je močno deževje naplavilo na površje zapuščenega rudniškega jaška. Policija je 14. aprila sprožila preiskavo in 18. aprila aretirala 35-letnega vojaka, ki je priznal, da je v treh letih ubil sedem tujk. Žrtve prihajajo iz Romunije, Filipinov in Nepala, na Cipru pa so delale kot hišne pomočnice.

Drugo truplo 28-letne Filipinke so našli nekaj dni po aretaciji, do tretjega trupla Azijke pa jih je privedel osumljenec. Na dnu istega rudniškega jezera je policija 28. aprila našla truplo četrte ženske, ki je bilo v kovčku, obteženem z betonskim blokom. Truplo pete ženske je policija na dnu jezera našla 5. maja.

Odstopi zaradi neustreznega ukrepanja ob izginotjih

Zaradi očitkov javnosti, da ciprske oblasti niso ustrezno ravnale ob prijavi izginotja tujk pred tremi leti, domnevno zaradi malomarnosti in rasizma, je 2. maja odstopil ciprski pravosodni minister Jonas Nikolau. Ciprski predsednik je 3. maja zaradi malomarnosti in zanemarjanja dolžnosti pri preiskavi pogrešanih oseb odpustil generalnega direktorja ciprske policije Zahariasa Krisostomuja.