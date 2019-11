Dele Avstrije je zajelo močno sneženje. Foto: Reuters

Ponoči je vzhod Tirolske zajelo obilno sneženje, zaradi česar so prebivalcem svetovali, naj se ne zadržujejo na prostem. Zjutraj sta se sneženje in dež umirila, tako da so se lahko lokalne oblasti in pristojne službe posvetile odpravi težav na električnem omrežju.

Dopoldne je bilo na območju brez elektrike okoli 5.400 gospodinjstev.

Zjutraj so začeli odstranjevati tudi podrta drevesa, ki so padla pod težo mokrega snega in ovirajo promet. Številne ceste so iz varnostnih razlogov zaprte, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Moten je tudi železniški promet.

Obstaja tudi velika nevarnost snežnih plazov. Za vzhodni del Tirolske velja četrta stopnja nevarnosti plazov na petstopenjski lestvici.

Avstrijski vremenoslovci medtem napovedujejo prihod nove fronte z dežjem in snegom.

Danes bodo padavine pogostejše po celotni Avstriji, v noči na nedeljo in v nedeljo pa se bosta sneg in dež še okrepila predvsem na zahodu in jugu države. Najhuje bo na vzhodu Tirolske in severozahodu avstrijske Koroške. Vremenoslovci so za to območje izdali rdeče opozorilo. V ponedeljek se bo vreme nekoliko umirilo, za torek pa so znova napovedane obilne padavine. Bolj suho vreme je pričakovati šele v sredo.

Vreme dela težave v sosednjih državah

Se pa na poplave pripravljajo tudi v kraju Labot na jugovzhodu avstrijske Koroške, saj bodo zaradi napovedanega obilnega deževja znižali gladino akumulacijskega jezera pri Velikovcu. Tako bi lahko reka Drava začela poplavljati. V stiku so tudi s pristojnimi slovenskimi oblastmi, poroča APA.

Podžupan občine Dravograd Anton Preksavec je dejal, da so postavili protipoplavne bariere ter aktivirali gasilce in civilno zaščito, vendar za zdaj ni nobenih težav. Večji val vode z avstrijske strani pričakujejo v nedeljo.

Težave tudi v Franciji

Sneg povzroča težave tudi v Franciji. Na zasneženem jugovzhodu države je še vedno več tisoč odjemalcev brez elektrike. Stanje se sicer nekoliko izboljšuje, a še vedno je prizadetih najmanj 145.000 gospodinjstev, je sporočilo elektropodjetje Enedis.

Najhuje so prizadeti departmaji Drôme, Isère, Rhône, Loire in Ardèche. Na terenu je več tisoč tehnikov, ki si prizadevajo ponovno vzpostaviti oskrbo z električno energijo.

Težave je povzročilo močno sneženje v noči na petek. Sprva je brez elektrike ostalo okoli 300.000 gospodinjstev. Snežno neurje je terjalo tudi smrtno žrtev, 63-letnega moškega je pod seboj pokopalo drevo. Pri tem je bil poškodovan še 27-letni moški, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.