Številne žene in otroci (domnevnih) borcev IS-ja so nastanjeni v begunskih taboriščih, kot je Al Hol (na sliki). Foto: Reuters

Kot je ugotovilo sodišče, bodo otroci trpeli, če bodo ostali v begunskem taborišču Al Hol v Siriji, poroča BBC.

Do sodbe je prišlo, ker je družina žene iz Spodnje Saške tožila zunanje ministrstvo, potem ko so uslužbenci zavrnili pomagati pri njeni vrnitvi v Nemčijo. Gre za prvo takšno razsodbo v Nemčiji.

Do zdaj je bila Nemčija pripravljena dopustiti pot nazaj nekaterim otrokom, a brez njihovih mater zaradi strahu, da so bile radikalizirane in bi lahko predstavljale nevarnost za nemško družbo.

V tem primeru pa je sodišče razložilo, da bi "nedelovanje" pomenilo, da bi bili trije otroci, stari osem, sedem in dve leti, soočeni z "resno, nerazumno in neizogibno škodo".

Kot poroča BBC, je ta primer ena od številnih tožb, ki so jih proti nemški vladi sprožile družine domnevnih pripadnikov IS-ja.

V sirskih begunskih taboriščih je na desetine nemških žena domnevnih IS-jevih borcev in najmanj 100 otrok, ki živijo v zelo slabih razmerah.

Moški, ki se vrnejo v Nemčijo po priključitvi IS-ju, so skoraj vedno podvrženi kazenskim preiskavam, tožilci pa so načeloma raje pridobili več dokazov, preden so sprožili preiskave tudi proti ženskam.

To se je spremenilo decembra 2017, ko so oblasti oznanile, da moški in ženske, osumljeni priključitve IS-ju v tujini, ne bodo obravnavani različno.