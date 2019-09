"Kdor koli pomaga pri samomorilskih namenih pacienta, ki ga ohranjajo pri življenju z aparati, in ki trpi za neozdravljivo boleznijo, v določenih pogojih ne bi smel biti kaznovan," je odločilo sodišče v razsodbi v primeru pomoči pri smrti Fabiana Antonianija, znanega pod imenom DJ Fabo.

Marco Cappato je pozdravil odločitev sodišča. Foto: EPA

Glasbeni producent, popotnik in motorist je leta 2014 doživel hudo prometno nesrečo, po kateri je postal tetraplegik in je oslepel. Februarja 2017 ga je prijatelj Marco Cappato, član italijanske radikalne stranke, odpeljal v Švico, kjer so mu pomagali umreti, poroča Guardian. Cappato se je pozneje predal policiji. V skladu z zdaj veljavno zakonodajo je za pomoč pri samomoru zagrožena zaporna kazen od pet do 12 let.

Sodišče je v razsodbi zapisalo, da mora "bolnikovo stanje povzročati takšno psihično in fizično trpljenje, ki je zanj oz. zanjo nesprejemljivo". Kot je razvidno iz sodbe, bo o posameznem primeru odločil lokalni etični odbor, javne zdravstvene oblasti pa morajo preveriti, da so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo pomoči pri evtanaziji.

Cappato je pričakovano sodbo pozdravil. "Tisti, ki so v stanju, kot je bil Fabo, imajo pravico umreti. Od danes smo vsi svobodnejši, tudi tisti, ki se ne strinjajo z razsodbo. Gre za zmago državljanske nepokoriščine, medtem ko so politične stranke glave obrnile proč," je zapisal na Twitterju.

V Italijanski episkopalni cerkvi so v odzivu izrazili nezadovoljstvo z odločitvijo sodišča, pri čemer so navedli besede papeža Frančiška, ki je v petek izrazil nasprotovanje asistiranemu samomoru in evtanaziji. Italijanski škofje so zakonodajalce pozvali, naj imajo pri odločanju v mislih vrednote življenja, ki jih zagovarja papež.

Nezadovoljstvo so že izrazili tudi v Združenju katoliških zdravnikov. Njegov predsednik Filippo Boscia je dejal, da bodo člani združenja ugovarjali zaradi ugovora vesti.

Na odločitev se je odzval tudi Beppino Englaro, ki je leta 2008 bil sodno bitko za končanje življenja hčerke Eluane, ki je bila v vegetativnem stanju. Cappata je označil za pionirja, ki je odprl pot pravici.