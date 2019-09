Protestniki pred vrhovnim sodiščem, ki podpirajo zahtevo vlade po prekopu, s transparentom diktatorja Francisca Franca (desno) in nemškega diktatorja Adolfa Hitlerja (levo). Foto: Google Maps

Sodniki so soglasno zavrnili pritožbo Francovih potomcev, ki so nasprotovali izkopu njegovih posmrtnih ostankov v Dolini padlih, približno 50 kilometrov severozahodno od Madrida, kjer je pokopan skupaj z okoli 30.000 Španci, ki so se med letoma 1936 in 1939 borili v španski državljanski vojni.

Dolina padlih, največje množično grobišče v Evropi

Francisco Franco je Španiji z železno roko vladal od konca državljanske vojne leta 1939 do svoje smrti leta 1975. Takrat so ga pokopali v katoliški baziliki, vkopani ob robu Doline padlih, ki velja za eno največjih množičnih grobišč v Evropi.

Francisco Franco je pokopan v baziliki ob robu Doline padlih. Foto: Google Maps

Mavzolej so zgradili leta 1959 kot simbol Francove zmage v španski državljanski vojni. Med drugim so ga gradili politični zaporniki. Za mnoge Špance je predvsem simbol zločinov, ki jih je Španija doživela v krvavi vojni in po njej, ter simbol trpljenja diktatorjevih političnih nasprotnikov.

Franco je v poskusu sprave spomenik posvetil "vsem padlim", a imeni sta le na dveh grobovih - Francovem in grobu Joseja Antonia Prima de Rivere, ustanovitelja skrajno desne Falangistične stranke, ki je podpirala Franca. V Španiji ljudje še vedno niso enotni glede Francove diktature, ki velja za temačno obdobje sodobne španske zgodovine.