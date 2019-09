Ustinov trdi, da se protestov ni udeležil, ampak se je tam samo srečal s prijateljem. Foto: Reuters

Ustinova so aretirali avgusta med zborovanjem opozicije in ga obsodili na tri leta in pol zapora v kazenski koloniji zaradi upiranja aretaciji in domnevnega poškodovanja policista.

Aretacija mladega igralca je sprožila množično javno kampanjo njemu v podporo. "To je zmaga za vse nas," je zbranim novinarjem povedala njegova mama Tatjana Ustinova.

Ustinov sicer ne sme zapustiti Moskve, v četrtek pa se mora ponovno zglasiti na sodišču, poroča Deutsche Welle. A mu bodo skoraj zagotovo kazen omilili, pa poroča iz Moskve Vlasta Jeseničnik.

Pritisk javnosti je zalegel. Foto: Reuters

Igralec trdi, da se omenjenega protesta opozicije ni nikdar udeležil in da se je na prizorišču znašel zgolj zato, ker bi se tam moral dobiti s prijateljem. Video, ki ga je objavila ruska Nova Gazeta, prikazuje skupino policistov v protiizgredniških opravah, kako se približajo Ustinovu, medtem ko ta gleda v svoj telefon, ga porinejo k tlom in ga odvedejo.

Številni v obrambo Ustinovu

Tožilstvo trdi, da je Ustinov med upiranjem aretaciji enega od policistov zagrabil in mu izpahnil ramo. Ustinov zanika, da naj bi se upiral, sodnik pa je ogled posnetka zavrnil.

Aktivisti so igralčevo aretacijo nemudoma obsodili in napisali peticijo za njegovo izpustitev. Ogorčeni so bili tudi ruski zvezdniki ter celo pravoslavni duhovniki in nekateri poslanci iz vladajoče Putinove stranke Združene Rusije.

V petkovi razsodbi je moskovsko sodišče sklenilo, da Ustinov ne predstavlja grožnje za pobeg in da se ne bo vmešaval v delo sodišča. Prav tako so upoštevali njegovo služenje v vojski in osebno priporočilo večkrat nagrajenega ruskega igralca Konstantina Raikina. Tudi iz urada ruskega javnega tožilstva so ta teden sporočili, da se jim zdi prvotna izrečena kazen preostra.