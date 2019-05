Rusija je zasegla tri ukrajinska plovila in zajela 24 mornarjev. Foto: Reuters

Incident se je zgodil 25. novembra lani, ko so tri ukrajinska vojaška plovila skušala prečkati Kerško ožino, ki ob polotoku Krim povezuje Črno in Azovsko morje. Ruske vojaške ladje so nanje streljale in jih zajele, ukrajinski mornarji pa so še vedno zaprti v Rusiji. Dogodek je takrat še dodatno zaostril odnose med obema državama.

Ukrajina je nato sprožila postopek na mednarodnem tribunalu za pomorsko pravo, ker da so njena plovila spoštovala mednarodnopravna pravila za plovbo skozi morsko ožino. Rusija, ki si je ukrajinski polotok Krim priključila v nasprotju z mednarodnim pravom, pa trdi, da je Kerška ožina del njenega teritorialnega morja, ukrajinski mornarji pa da so kršili njeno ozemeljsko celovitost.

Na drugi strani v Moskvi načrtujejo sojenje zajetim ukrajinskim mornarjem. Grozi jim do šest let zapora zaradi kršenja državne meje. Al Džazira sicer poroča, da bilateralni sporazum obema državama daje pravico do uporabe Azovskega morja.

Medtem ko je sodišče Rusiji odredilo izpustitev mornarjev, pa je sporočilo, da se mu "ne zdi nujno zahtevati, da Rusija prekine kazenske postopke proti 24 pridržanim ukrajinskim mornarjem in opusti sproženje novih postopkov", poroča Al Džazira. Kijev je sicer pozval h koncu pravnih postopkov zoper mornarje. V primeru obsodbe v Rusiji grozijo mornarjem do šestletne zaporne kazni.

Rusija priznava sodišče, a je bojkotirala postopek

Rusija, ki zavrača pozive Ukrajine in EU-ja, naj izpusti mornarje in vrne zajeta plovila, je sodni proces, vključno z zaslišanji, bojkotirala, čeprav je pristopila h Konvenciji ZN-a o pomorskem pravu iz leta 1982, ki je ustanovila omenjeno sodišče. Verjetnost, da bo spoštovala odločitev sodišča, je minimalna.

Odločitve sodišča so pravno zavezujoče, a sodišče nima moči, da bi jih uveljavilo. Sodišče je obe državi pozvalo, naj do 25. junija pošljeta poročili o spoštovanju sodbe.

Novi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da če Rusija izpusti mornarje in vrne plovila, bi bil to lahko prvi signal ruskega vodstva, da je pripravljeno končati konflikt med državama.