Bo Sanchez v drugo kaj supešnejši? Foto: Reuters

Proti je glasovalo 170 poslancev, 52 se jih je glasovanja vzdržalo, kar je bilo že pred današnjim glasovanjem bolj ali manj jasno. V četrtek bo na sporedu še drugo glasovanje, takrat bo zadostovala le navadna večina v 350-članskem parlamentu.

Kljub temu ni gotovo, ali bo socialistu uspelo zbrati zadostno podporo drugih poslanskih skupin. Trenutno še vedno potekajo koalicijski pogovori z levim združenjem Podemos, katerega poslanci so se danes vzdržali glasovanja.



Vodja Podemosa Pablo Iglesias je v ponedeljek na parlamentarni razpravi napadel Sancheza, da si želi Podemosa v koaliciji le za okras, ne pa da bo tudi imel kaj moči. Stranka vztraja, da želi v novem kabinetu najmanj štiri ministrstva.



Na poti do predčasnih volitev?



Glasovanja so se med drugim vzdržali tudi pri baskovski PNV, saj se Sanchezova PSOE niti ni obrnila nanje za zavezništvo in se jim je zdelo samoumevno, da ga bodo podprli. Proti pa so med drugim glasovali poslanci katalonske leve stranke ERC.

Če Sanchez ta teden na obeh glasovanjih ne bo dobil zadostne podpore, bo sledilo dvomesečno obdobje, v katerem ima še eno možnost, da najde rešitev. Če mu bo to spodletelo, bo moral kralj Filip VI. 24. septembra razpisati predčasne parlamentarne volitve.



Če do tega dejansko pride, bodo španci že četrtič v štirih letih primorani iti na parlamentarne volitve.



Španski socialisti pod vodstvom Sancheza so slavili na aprilskih volitvah in dobili 123 poslanskih mandatov, a ostali brez večine v parlamentu. Skupaj s Podemosom bi imela koalicija 167 glasov.